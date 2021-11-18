مقابل 2 مليار جنيه استرليني.. البريميرليج يعلن اتفاقه الجديد لبث الدوري في الولايات المتحدة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

كأس البريميرليج

أبرمت رابطة البريميرليج اتفاقا على عقد جديد مدته 6 سنوات مع قنوات "إن بي سي سبورتس" لبيع حقوق الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن قيمة الصفقة تساوي أكثر من 2 مليار جنيه استرليني (2.7 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يفوق ضعف الاتفاق السابق.

ويغطي هذا الاتفاق جميع المباريات البالغ عددها 380 على مدار الموسم، وتقدم التغطية باللغة الإسبانية أيضا.

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وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة البريميرليج: "نحن سعداء بإعلان الاتفاق الجديد للبث في الولايات المتحدة الأمريكية مع إن بي سي سبورتس، التي كانت شريكا رائعا للبريميرليج في آخر 9 مواسم".

وأضاف "إن بي سي سبورتس ساهمت بصورة كبيرة في زيادة شعبية الدوري في الولايات المتحدة خلال هذا الوقت بتغطية ودعاية مذهلة".

في الإطار ذاته قال بيت بيفاكا رئيس شبكة إن بي سي: "الاتفاق الجديد شهادة على العمل الجاد والشراكة المذهلة التي تم تأسيسها بيننا وبين ملاك أندية البريميرليج".

وبدأت قنوات "إن بي سي" في عرض البريميرليج عام 2013، وواصلت عرضه منذ ذلك الوقت، وستواصل حتى عام 2028 على الأقل وفقا للعقد الجديد.

الدوري الإنجليزي
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