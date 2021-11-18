رودجرز عن تقارير قيادته لـ مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 17:55

كتب : FilGoal

براندن رودجرز ليستر سيتي الدرع الخيرية

أبدى برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي استياءه من سؤاله عن ترشيحه لقيادة فريق مانشستر يونايتد في حال استغناء الأخير عن مديره الفني أولي جونار سولشاير.

وقالت تقارير إن رودجرز مرشح بارز لقيادة فريق الشياطين الحمر إذا قررت إدارة النادي توجيه الشكر للمدرب النرويجي.

وصرح رودجرز للصحفيين "هذه قلة احترام لأن يونايتد لديه الآن مدرب جيد".

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وأضاف "لا يمكنني التعليق على أمر غير حقيقي".

واستمر "سعيد وفخور بقيادتي لليستر. ملتزم تماما بعقدي مع النادي ولا أستطيع التحكم في التقارير المتداولة. شائعات محبطة، أنا مدرب ليستر سيتي".

ويقع سولشاير تحت ضغط شديد بعد خسارة يونايتد 3 مرات في آخر 6 مباريات خاضها.

وذكرت تقارير أن النادي قد يستغني عن سولشاير ويعين زين الدين زيدان بدلا منه.

ويحل يونايتد ضيفا على واتفورد يوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم يواجه مضيفه فياريال الإسباني يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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