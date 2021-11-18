رودجرز عن تقارير قيادته لـ مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام

أبدى برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي استياءه من سؤاله عن ترشيحه لقيادة فريق مانشستر يونايتد في حال استغناء الأخير عن مديره الفني أولي جونار سولشاير.

وقالت تقارير إن رودجرز مرشح بارز لقيادة فريق الشياطين الحمر إذا قررت إدارة النادي توجيه الشكر للمدرب النرويجي.

وصرح رودجرز للصحفيين "هذه قلة احترام لأن يونايتد لديه الآن مدرب جيد".

وأضاف "لا يمكنني التعليق على أمر غير حقيقي".

واستمر "سعيد وفخور بقيادتي لليستر. ملتزم تماما بعقدي مع النادي ولا أستطيع التحكم في التقارير المتداولة. شائعات محبطة، أنا مدرب ليستر سيتي".

ويقع سولشاير تحت ضغط شديد بعد خسارة يونايتد 3 مرات في آخر 6 مباريات خاضها.

وذكرت تقارير أن النادي قد يستغني عن سولشاير ويعين زين الدين زيدان بدلا منه.

ويحل يونايتد ضيفا على واتفورد يوم السبت في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثم يواجه مضيفه فياريال الإسباني يوم الثلاثاء في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.