مدافع ليستر: ماني هو أقوى خصم واجهته في الدوري الإنجليزي
الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 16:51
كتب : FilGoal
يؤمن ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي بأن ساديو ماني مهاجم ليفربول هو أقوى خصم قابله في الدوري الإنجليزي.
وقال فوفانا في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "أقوى لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي هو ماني".
وأضاف "عندما كنت في موقف 1 ضد 1 أمامه كان الأمر صعبا للغاية".
وتابع المدافع الفرنسي "كان يفوز بالكرة في كل صراع بيننا، ماني يريد دائما إلحاق الضرر بالفريق المنافس".
شارك لاعب سانت إيتيان السابق أمام ليفربول في الدور الأول من الموسم الماضي وخسر بثلاثية نظيفة.
بينما غاب البالغ من العمر 20 عاما عن لقاء الدور الثاني بسبب الإصابة.
video:1
نرشح لكم
بطريقة مبتكرة.. وكيل النني يكشف حقيقة فسخ عقده مع أرسنال رودجرز عن تقارير قيادته لـ مانشستر يونايتد: هذه قلة احترام مدافع ليستر: ماني هو أقوى خصم واجهته في الدوري الإنجليزي مؤتمر جيرارد الأول - عن طموحات فيلا والتفكير في خلافة كلوب ورسالة للاعبين ليفربول إيكو: شكوك حول مشاركة روبرتسون وهندرسون أمام أرسنال مدافع ليفربول: مواجهة صلاح في التدريبات يوميا تجعلني أفضل
أخر الأخبار
فان برونكهورست يخلف جيرارد في رينجرز 59 دقيقة | ميركاتو