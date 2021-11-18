مدافع ليستر: ماني هو أقوى خصم واجهته في الدوري الإنجليزي

الخميس، 18 نوفمبر 2021 - 16:51

كتب : FilGoal

ساديو ماني يحتفل بهدف ليفربول في أتليتكو مدريد

يؤمن ويسلي فوفانا مدافع ليستر سيتي بأن ساديو ماني مهاجم ليفربول هو أقوى خصم قابله في الدوري الإنجليزي.

وقال فوفانا في تصريحات نقلتها جريدة ليفربول إيكو: "أقوى لاعب واجهته في الدوري الإنجليزي هو ماني".

وأضاف "عندما كنت في موقف 1 ضد 1 أمامه كان الأمر صعبا للغاية".

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وتابع المدافع الفرنسي "كان يفوز بالكرة في كل صراع بيننا، ماني يريد دائما إلحاق الضرر بالفريق المنافس".

شارك لاعب سانت إيتيان السابق أمام ليفربول في الدور الأول من الموسم الماضي وخسر بثلاثية نظيفة.

بينما غاب البالغ من العمر 20 عاما عن لقاء الدور الثاني بسبب الإصابة.

ساديو ماني ليفربول ليستر سيتي ويسلي فوفانا
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