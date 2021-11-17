تقارير: أرسنال وميلان في سباق للتعاقد مع سانشيز في يناير

كشفت شبكة لو سبورت الفرنسية عن رغبة أرسنال في التعاقد مع ريناتو سانشيز لاعب ليل ومنتخب البرتغال خلال شهر يناير.

وفقا للشبكة الفرنسية فإن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يود تدعيم صفوف الفريق في خط الوسط على الرغم من توافر عدة عناصر في ذلك المركز بسبب إصابة جرانيت تشاكا التي ستستمر لنهاية العام وبسبب غياب محمد النني عن الفريق في شهر يناير بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

إدارة ليل ستكون منفتحة لبيع اللاعب في يناير لكسب بعض الأموال من وراء اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم وسيمكنه الرحيل بالمجان.

صفقة سانشيز لن تكون سهلة للمدفعجية بسبب رغبة ميلان في التعاقد مع اللاعب تحسبا لإمكانية رحيل فرانك كيسي، لذلك ستكون المنافسة كبيرة بين الفريقين للتعاقد مع اللاعب في يناير.

وتشير بعض التقارير أيضا لنية برشلونة الانتظار إلى الصيف للتعاقد مع اللاعب مجانا ولكن يظل ميلان وبرشلونة هما الاكثر نشاطا في سباق التعاقد معه.

وسبق لريناتو سانشيز خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي مع سوانزي سيتي في 2017 لموسم على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ.

لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما شارك مع ليل خلال الموسم الحالي في 8 مباريات تمكن خلالهم من صنع هدفا واحد.