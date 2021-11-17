تقارير: أرسنال وميلان في سباق للتعاقد مع سانشيز في يناير

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 - 19:17

كتب : عبد الرحمن فوزي

ريناتو سانشيز البرتغال

كشفت شبكة لو سبورت الفرنسية عن رغبة أرسنال في التعاقد مع ريناتو سانشيز لاعب ليل ومنتخب البرتغال خلال شهر يناير.

وفقا للشبكة الفرنسية فإن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال يود تدعيم صفوف الفريق في خط الوسط على الرغم من توافر عدة عناصر في ذلك المركز بسبب إصابة جرانيت تشاكا التي ستستمر لنهاية العام وبسبب غياب محمد النني عن الفريق في شهر يناير بسبب مشاركته مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

إدارة ليل ستكون منفتحة لبيع اللاعب في يناير لكسب بعض الأموال من وراء اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم وسيمكنه الرحيل بالمجان.

أخبار متعلقة
بيان من الاتحاد الأردني حول شكوى "التحقق من جنس لاعبة إيران" لابورتا: عودة ميسي وإنيستا؟ لا استبعد ذلك ماركا: بيل يغيب لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة ألفيش يكشف كواليس عودته لـ برشلونة.. ومركزه الجديد مع الفريق

صفقة سانشيز لن تكون سهلة للمدفعجية بسبب رغبة ميلان في التعاقد مع اللاعب تحسبا لإمكانية رحيل فرانك كيسي، لذلك ستكون المنافسة كبيرة بين الفريقين للتعاقد مع اللاعب في يناير.

وتشير بعض التقارير أيضا لنية برشلونة الانتظار إلى الصيف للتعاقد مع اللاعب مجانا ولكن يظل ميلان وبرشلونة هما الاكثر نشاطا في سباق التعاقد معه.

وسبق لريناتو سانشيز خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي مع سوانزي سيتي في 2017 لموسم على سبيل الإعارة من بايرن ميونيخ.

لاعب الوسط صاحب الـ 24 عاما شارك مع ليل خلال الموسم الحالي في 8 مباريات تمكن خلالهم من صنع هدفا واحد.

أرسنال ريناتو سانشيز ميلان
نرشح لكم
تقارير: أرسنال وميلان في سباق للتعاقد مع سانشيز في يناير رابطة الدوري الإنجليزي تؤكد استقالة رئيسها تقرير: سولشاير قد يستمر مع مانشستر يونايتد لنهاية الموسم.. وهذا المرشح الأقرب لخلافته ذا أثليتك: استقالة رئيس رابطة الدوري الإنجليزي رباعي ليفربول جاهز لمواجهة أرسنال اتهام ميندي بقضيتي اغتصاب جديدتين
أخر الأخبار
تحديد موعد دربي مدريد ومؤجلات الدوري الإسباني 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر مرتبط السلة - الأهلي (0)-(0) الاتحاد.. انطلاق المباراة 12 دقيقة | رياضات أخرى
إقامة منافسات بطولة الرجل الحديدي لأول مرة في مصر 17 دقيقة | رياضات أخرى
كما انفرد في الجول – الزمالك يمدد تعاقد عبد الله جمعة 25 دقيقة | الدوري المصري
تقارير: أرسنال وميلان في سباق للتعاقد مع سانشيز في يناير 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يكشف عن مدة معسكر الإمارات.. وعدد الوديات المدرجة 58 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريبات منفردة لـ بيرسي تاو وديانج ساعة | الدوري المصري
تونس بطلا لبطولة شمال إفريقيا للشباب بعد قلب النتيجة على مصر ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب 2021.. جدول البطولة والمجموعات ومواعيد المباريات 2 تصفيات كأس العالم في إفريقيا- موعد قرعة ومباريات المرحلة النهائية وتصنيف المنتخبات ومنافسو مصر المحتملون 3 سداسي منتخب مصر مهدد بالغياب عن إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل