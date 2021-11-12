كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط

فاز الاتحاد السكندري على سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة (شباب تحت 18 عاما والفريق الأول).

وفاز الاتحاد في مباراة المرتبط بنتيجة 74-72.

وفي مباراة الرجال فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 85-70.

بنتيجتي اليوم، حقق الاتحاد 5 نقاط (2 من المرتبط و3 من الفريق الأول) ويحتاج لفوز في مباراة واحدة غدا من المباراتين لحسم تأهله للنهائي.

وينتظر الاتحاد حال حسم تأهله الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة.

وكان الأهلي قد فاز على الجزيرة في مباراتي الرجال والمرتبط. (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي بدوري المرتبط الموسم الماضي بعدما فاز على الاتحاد السكندري في النهائي.