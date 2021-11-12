كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:28

كتب : FilGoal

والتر هودج مع سلة الزمالك أمام الاتحاد

فاز الاتحاد السكندري على سموحة في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة (شباب تحت 18 عاما والفريق الأول).

وفاز الاتحاد في مباراة المرتبط بنتيجة 74-72.

وفي مباراة الرجال فاز الاتحاد السكندري بنتيجة 85-70.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط سلة الزمالك لـ في الجول: أنس أسامة يسافر إلى قطر للعلاج بعد يومين.. وخطوة من الإدارة

بنتيجتي اليوم، حقق الاتحاد 5 نقاط (2 من المرتبط و3 من الفريق الأول) ويحتاج لفوز في مباراة واحدة غدا من المباراتين لحسم تأهله للنهائي.

وينتظر الاتحاد حال حسم تأهله الفائز من مواجهة الأهلي والجزيرة.

وكان الأهلي قد فاز على الجزيرة في مباراتي الرجال والمرتبط. (طالع التفاصيل)

وفاز الأهلي بدوري المرتبط الموسم الماضي بعدما فاز على الاتحاد السكندري في النهائي.

كرة سلة دوري المرتبط الاتحاد السكندري كرة سلة
نرشح لكم
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13
أخر الأخبار
خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي 45 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني ساعة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - الدنمارك تعزز التفوق بالعلامة الكاملة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 ساعة | تقرير في الجول
كيروش: الطقس أثر علينا.. وهذا ما حدث في الشجار مع لاعب أنجولا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح