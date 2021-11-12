كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:45

كتب : محمد سمير

الأهلي - الاتحاد - كرة سلة - البطولة العربية

حقق الأهلي الفوز على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة (شباب تحت 18 عاما والفريق الأول).

وفاز الأهلي في مباراة الشباب تحت 18 عاما بنتيجة 61-57.

وفي مباراة الفريق الأول حقق الأهلي الفوز بنتيجة 70-69 بعدما سجل أحمد حمدي نقطتين في الثانية الأخيرة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك كرة سلة - الأهلي ضد الجزيرة وسموحة ضد الاتحاد في نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - برئاسة أبو فريخة.. الجمعية العمومية توافق على التزكية وتعتمد مجلس الإدارة سلة الزمالك لـ في الجول: أنس أسامة يسافر إلى قطر للعلاج بعد يومين.. وخطوة من الإدارة

بنتيجتي اليوم، حقق الأهلي 5 نقاط (2 من المرتبط و3 من الفريق الأول) ويحتاج لفوز في مباراة واحدة غدا من المباراتين لحسم تأهله للنهائي.

وينتظر الفائز من الأهلي والجزيرة، الفائز من مباراتي سموحة والاتحاد السكندري والتي تبدأ منافستهما بعد قليل.

وكان الأهلي قد فاز بدوري المرتبط الموسم الماضي بعدما فاز على الاتحاد السكندري في النهائي.

كرة سلة دوري المرتبط الأهلي الجزيرة
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13 كرة يد - الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويرتقى للوصافة.. والزمالك يسقط الطيران في دوري المحترفين إطلاق سباق نصف ماراثون الأهرامات 11 ديسمبر كرة سلة - الإعلان عن ربع نهائي دوري مرتبط السيدات.. الأهلي ضد الزمالك اسكواش - تأكيد إقامة بطولة العالم لفرق الرجال في ماليزيا
أخر الأخبار
تصفيات المونديال – اسكتلندا إلى الملحق بالفوز مولدوفا 4 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تشكيل إنجلترا - كين وسترلينج في الأمام بحثا عن التأهل عمليا 18 دقيقة | أوروبا
تشكيل إيطاليا - إنسيني يقود الأزوري في الخطوة قبل الأخيرة نحو التأهل 23 دقيقة | أوروبا
تقارير: ساوثجيت يستعد لتمديد تعاقده مع منتخب إنجلترا 30 دقيقة | أوروبا
مباشر تصفيات المونديال - أنجولا (0) (0) مصر.. تهديد أول للمضيف 49 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تشكيل أنجولا - مهاجم فينتسيا وجناح البرتغال السابق يواجهون مصر ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - التعادل السلبي يحسم مباراة غينيا وغينيا بيساو ساعة | تصفيات كأس العالم
محامي ديالو ينفي التهم و"التمثيل الدرامي المصطنع" في قضية حمراوي ساعة | الدوري الفرنسي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي