كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط

حقق الأهلي الفوز على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة (شباب تحت 18 عاما والفريق الأول).

وفاز الأهلي في مباراة الشباب تحت 18 عاما بنتيجة 61-57.

وفي مباراة الفريق الأول حقق الأهلي الفوز بنتيجة 70-69 بعدما سجل أحمد حمدي نقطتين في الثانية الأخيرة.

بنتيجتي اليوم، حقق الأهلي 5 نقاط (2 من المرتبط و3 من الفريق الأول) ويحتاج لفوز في مباراة واحدة غدا من المباراتين لحسم تأهله للنهائي.

وينتظر الفائز من الأهلي والجزيرة، الفائز من مباراتي سموحة والاتحاد السكندري والتي تبدأ منافستهما بعد قليل.

وكان الأهلي قد فاز بدوري المرتبط الموسم الماضي بعدما فاز على الاتحاد السكندري في النهائي.