كاف يخطر بيراميدز بموعد مواجهة مانياما في الكونفدرالية

تلقى بيراميدز إخطارا رسميا اليوم الجمعة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن موعد لقاء إيه أس مانياما الكونغولي في ذهاب دور الـ32 مكرر من الكونفدرالية.

وأوضح كاف أن المباراة ستقام في الـ28 من شهر نوفمبر الجاري في الكونغو في تمام الثالثة بتوقيت القاهرة.

كما أوضح كاف في إخطاره أن ملعب المباراة سيكون من النجيل الصناعي.

ويخوض بيراميدز في الثالثة من عصر غد السبت مباراته الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي أمام غزل المحلة بملعب الدفاع الجوي.

ويستعد بيراميدز للقاء المصري يوم 19 نوفمبر الجاري في رابع جولات الدوري.