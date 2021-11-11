خليفة كيروش يتولى قيادة الرجاء المغربي

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعيين البليجكي مارك فيلموتس مديرا فنيا خلفا للتونسي لسعد الشابي.

وتفوق فيلموتس على البرتغالي جايمي باتشيكو في تدريب بطل الكونفدرالية الإفريقية.

وكان مصدر من الرجاء قد صرّح من قبل لـ FilGoal.com: "البرتغالي جايمي باتشيكو والبلجيكي مارك فيلموتس ضمن المرشحين لخلافة التونسي، وهناك عدد آخر من المدربين على قائمة المرشحين".

فيلموتس سبق له أن درب منتخبات بلجيكا وكوت ديفوار وإيران.

المدرب البالغ 52 عاما قاد بلجيكا للوصول لكأس العالم 2014 والتأهل لربع النهائي قبل الخسارة من الأرجنتين.

وودع يورو 2016 أمام ويلز من ربع النهائي لتتم إقالته.

وفي مارس 2017 تولى قيادة منتخب كوت ديفوار ورحل عن تدريب الأفيال بعد 6 أشهر عقب فشل التأهل لنهائيات كأس العالم 2018.

وخلّف فيلموتس، البرتغالي كارلوس كيروش في قيادة منتخب إيران في 2019 وبعد 7 أشهر رحل من منصبه.

وستكون تلك المهمة التدريبية الثانية للمدرب البلجيكي بعدما قاد سان ترودين موسم 2004-05.

ومن المنتظر أن يلتقي الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية مع الأهلي بطل دوري الأبطال في كأس السوبر الإفريقي.

ولم يتحدد بعد موعد كأس السوبر الإفريقي حتى الآن بين الأهلي حامل لقب دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.

ويحتل الرجاء المركز الثاني بعد مرور 10 جولات من الدوري المغربي برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوداد.