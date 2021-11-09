الرجاء لـ في الجول: باتشيكو ومدرب بلجيكا الأسبق مرشحان لخلافة الشابي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 13:05

كتب : FilGoal

جايمي باتشيكو مدرب الزمالك أمام مولودية الجزائر

وضع نادي الرجاء المغربي الثنائي، البرتغالي جايمي باتشيكو والبلجيكي مارك فليموتس ضمن المرشحين لخلافة التونسي لسعد الشابي على منصب المدير الفني.

وأقال النادي المغربي مدربه التونسي بالتراضي بعدما أيام من التعادل في دربي الدار البيضاء ضد الوداد بهدف لكل فريق.

وقال مصدر من الرجاء لـ FilGoal.com: "أنهينا تعاقد التونسي لسعد الشابي صباح اليوم الثلاثاء، ونتفاوض مع بعض المدربين لخلافته".

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وأضاف "البرتغالي جايمي باتشيكو والبلجيكي مارك فليموتس ضمن المرشحين لخلافة التونسي، وهناك عدد آخر من المدربين على قائمة المرشحين".

وأوضح "فليموتس يحظى بتأييد كبير داخل إدارة النادي وننتظر الاتفاق معه".

وأتم "نهدف اختيار مدرب كبير ولديه خبرة بالكرة الإفريقية قبل مباراة السوبر الإفريقي وبداية دور المجموعات من دوري الأبطال".

ولم يتحدد بعد موعد كأس السوبر الإفريقي حتى الآن بين الأهلي حامل لقب دوري الأبطال والرجاء بطل الكونفدرالية.

ويحتل الرجاء المركز الثاني بعد مرور 10 جولات من الدوري المغربي برصيد 21 نقطة بفارق 5 نقاط عن الوداد.

فليومتس سبق له أن درب منتخبات بلجيكا وكوت ديفوار وإيران.

بينما سبق أن قاد باتشيكو الزمالك عبر ولايتين في تجربته الإفريقية الوحيدة.

الرجاء المغربي لسعد الشابي جايمي باتشيكو مارك فليموتس
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