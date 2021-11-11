أندية الدوري الإنجليزي تعارض فكرة إقامة كأس العالم كل عامين

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 19:09

كتب : FilGoal

كأس العالم

رفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الـ 20 فكرة إقامة كأس العالم كل عامين.

بالإضافة أيضا إلى أي خطط تتضمن نوافذ دولية ممتدة بشكل كبير.

وصرّح ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي عبر الموقع الرسمي قائلا: "الدوري الإنجليزي الممتاز ملتزم بمنع أي تغييرات جذرية في تقويم المباريات الدولية بعد 2024 والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على رفاهية اللاعب وتهدد التنافسية والتقويم والهياكل والتقاليد لكرة القدم المحلية".

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وأضاف "نحن منفتحون على الإصلاحات والأفكار الجديدة، لكن يجب عليهم تعزيز التوازن التكميلي بين كرة القدم المحلية والدولية من أجل تحسين اللعبة على جميع المستويات".

وتابع "يجب أن تتضمن هذه العملية أيضا اتفاقيات ذات مغزى مع الاتحادات التي توفر أسس اللعبة".

وأتم "سنواصل العمل مع المجموعات الداعمة واللاعبين وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين لإيجاد حلول تخدم المصالح الأفضل لكرة القدم على المدى الطويل".

وكان مقترح فيفا الذي يقوده آرسين فينجر المدرب التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي ورئيس التنمية العالمية لكرة القدم في الكيان الدولي الحاكم للعبة، يتضمن بطولة دولية كبرى كل عام في يونيو، لتقليص التوقفات الدولية في منتصف الموسم ومنح اللاعبين المزيد من فترات الراحة.

وسبق أن رفضت رابطة الدوريات الأوروبية مقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تغيير شكل الأجندة الدولية وإقامة كأس العالم مرة كل عامين. (طالع التفاصيل)

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" في وقت سابق عن اجتماع حاسم يعقده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحسم أمر إقامة كأس العالم كل عامين. (طالع التفاصيل)

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930.

ولم تلعب البطولة عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية قبل أن تستأنف في 1950 وتتوج بها أوروجواي في البرازيل.

وستكون بطولة 2022 في قطر الأخيرة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، ففي نسخة 2026 التي من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك سيشارك 48 فريقا.

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