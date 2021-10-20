سكاي: مجلس فيفا يعقد اجتماعا حاسما في ديسمبر حول إقامة كأس العالم كل عامين

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن اجتماع حاسم يعقده مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لحسم أمر إقامة كأس العالم كل عامين.

ومن المنتظر أن يكون الاجتماع سابقا لتصويت دولي حاسم في 2022، وسيكون اجتماع ديسمبر في محاولة لإقناع الاتحادات القارية والأهلية بالفكرة.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وروابط الأندية الأوروبية، وعدد من اتحادات وروابط اللاعبين، الفكرة بشكل حاد.

وتضم فكرة فيفا إقامة بطولة كبرى للمنتخبات في يونيو من كل عام، مع تصفيات أقل، وفترة راحة إجبارية 25 يوما للاعبين بعد تلك البطولات وقبل انطلاق الموسم.

وتعود تلك الفكرة للجنة تقنية استشارية يقودها المدير الفني السابق لأرسنال أرسين فينجر، الذي يقود إدارة التطوير العالمي للعبة في فيفا.

وتجري كأس العالم كل 4 سنوات منذ تدشينها في 1930.

ولم تلعب البطولة عامي 1942 و1946 بسبب الحرب العالمية قبل أن تستأنف في 1950 وتتوج بها أوروجواي في البرازيل.

وستكون بطولة 2022 في قطر الأخيرة التي تشهد مشاركة 32 منتخبا، ففي نسخة 2026 التي من المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك سيشارك 48 فريقا.