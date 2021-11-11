الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد موسم 2022-2023 "لاستيعاب بطولة كأس العالم"

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 18:11

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز، معلنة إجراء تعديل "لاستيعاب بطولة كأس العالم 2022".

وجاءت المواعيد كالآتي:

بداية الموسم: 6 أغسطس 2022.

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الجولة 16 هي آخر جولة تقام قبل كأس العالم، إذ ستُلعب المباريات بين يومي 12 و13 نوفمبر قبل فترة الاستدعاء للبطولة يوم الإثنين 14 نوفمبر.

تعود منافسات الدوري الإنجليزي في أسبوع "البوكسينج داي" والذي يلي موعد النهائي يوم الأحد 18 ديسمبر 2022

نهاية الموسم: 28 مايو 2023 حيث ستنطلق جميع المباريات في وقت واحد كالمعتاد.

وتقام منافسات كأس العالم 2022 بين 21 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر من نفس العام في قطر.

يُذكر أن الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بدأ في 13 أغسطس الماضي وينتهي في 22 مايو 2022.

ويحمل مانشستر سيتي لقب نسخة 2020-2021.

وسبق أن أعلنت الرابطة الفرنسية جدول مواعيد الموسم المقبل في أكتوبر الماضي. (طالع التفاصيل)

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