الدوري الإنجليزي يعلن مواعيد موسم 2022-2023 "لاستيعاب بطولة كأس العالم"

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي مواعيد موسم 2022-2023 من الدوري الإنجليزي الممتاز، معلنة إجراء تعديل "لاستيعاب بطولة كأس العالم 2022".

وجاءت المواعيد كالآتي:

بداية الموسم: 6 أغسطس 2022.

الجولة 16 هي آخر جولة تقام قبل كأس العالم، إذ ستُلعب المباريات بين يومي 12 و13 نوفمبر قبل فترة الاستدعاء للبطولة يوم الإثنين 14 نوفمبر.

تعود منافسات الدوري الإنجليزي في أسبوع "البوكسينج داي" والذي يلي موعد النهائي يوم الأحد 18 ديسمبر 2022

نهاية الموسم: 28 مايو 2023 حيث ستنطلق جميع المباريات في وقت واحد كالمعتاد.

Next season's dates have been confirmed ✅ The #PL season will start on 6 August 2022 and finish on May 28 2023. There will be a mid-season break between 14 November and 26 December to accommodate the FIFA World Cup Qatar 2022 Full statement: https://t.co/afQS2q9nbA pic.twitter.com/U9Ic2uCFgo — Premier League (@premierleague) November 11, 2021

وتقام منافسات كأس العالم 2022 بين 21 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر من نفس العام في قطر.

يُذكر أن الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بدأ في 13 أغسطس الماضي وينتهي في 22 مايو 2022.

ويحمل مانشستر سيتي لقب نسخة 2020-2021.

وسبق أن أعلنت الرابطة الفرنسية جدول مواعيد الموسم المقبل في أكتوبر الماضي. (طالع التفاصيل)