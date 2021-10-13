الاتحاد الفرنسي يعلن موعد بداية ونهاية دوري موسم 2022-2023

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقويم الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وفقا للاتحاد الفرنسي فأن الجولة الأولى من النسخة المقبلة من الدوري الفرنسي ستقام في يومي 6 و7 أغسطس 2022.

وستقام الجولة الـ 15 في يومي 12 و13 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم 2022.

وسيتم استئناف الدوري بعد انتهاء كأس العالم من الجولة الـ 16 يوم 28 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم 4 يونيو 2023.

📅 أعلن الاتحاد الفرنسي تقويم الموسم الكروي القادم: ▪️ الجولة 1 من الدوري الفرنسي موسم 2022-2023 يومي 6 و7 أغسطس ▪️ الجولة 15 يومي 12 و13 نوفمبر 2022 قبل انطلاق كأس العالم قطر 2022 ▪️ سيتم استئناف البطولة من الجولة 16 يوم 28 ديسمبر 2022 ▪️ الجولة 38 والأخيرة ستٌقام 4 يونيو 2023 pic.twitter.com/czHjmPDzzD — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) October 13, 2021

وستكون النسخة المقبلة استثنائية في جميع دوريات العالم بسبب إقامة كأس العالم في شهر نوفمبر لأول مرة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي حاليا برصيد نقطة بعد نهايو الجولة التاسعة وبفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.