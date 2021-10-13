الاتحاد الفرنسي يعلن موعد بداية ونهاية دوري موسم 2022-2023

الأربعاء، 13 أكتوبر 2021 - 14:03

كتب : عبد الرحمن فوزي

شعار الدوري الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تقويم الدوري الفرنسي لموسم 2022/2023.

وفقا للاتحاد الفرنسي فأن الجولة الأولى من النسخة المقبلة من الدوري الفرنسي ستقام في يومي 6 و7 أغسطس 2022.

وستقام الجولة الـ 15 في يومي 12 و13 نوفمبر قبل انطلاق كأس العالم 2022.

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وسيتم استئناف الدوري بعد انتهاء كأس العالم من الجولة الـ 16 يوم 28 ديسمبر 2022.

ومن المقرر أن تقام الجولة الأخيرة من الدوري يوم 4 يونيو 2023.

وستكون النسخة المقبلة استثنائية في جميع دوريات العالم بسبب إقامة كأس العالم في شهر نوفمبر لأول مرة.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي حاليا برصيد نقطة بعد نهايو الجولة التاسعة وبفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.

الدوري الفرنسي كأس العالم 2022
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