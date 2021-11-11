تقارير - لامبارد يقترب من قيادة نورويتش سيتي

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

فرانك لامبارد - تشيلسي

يقترب نادي نورويتش سيتي من إعلان اتفاقه مع فرانك لامبارد على قيادة الفريق فنيا خلال ساعات، حسب تقارير إنجليزية عديدة.

قبل أيام، أعلن نادي نورويتش سيتي إقالة دانيل فاركي المدير الفني للفريق، وذلك بعدما حقق الفوز الأول له في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وأفادت أكثر من شبكة وجريدة إنجليزية بأن لامبارد سيصبح المدير الفني الجديد لنورويتش في أقرب وقت.

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وعقد لامبارد جلسة مع مسؤولي نورويتش لم تسفر عن شيء قبل يومين حسب تقارير صحفية، لكن يبدو أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة يوم الخميس.

تأتي أنباء تولي لامبارد لقيادة نورويتش بعد ساعات من إعلان أستون فيلا تعاقده مع ستيفن جيرارد، زميل فرانك السابق في المنتخب الإنجليزي، ليقود الفريق فنيا (التفاصيل).

وتلقى نورويتش سيتي 8 هزائم في الدوري حتى الآن، مقابل تعادلين وانتصار وحيد.

ويمتلك الفريق الصاعد حديثا للبريميرليج 5 نقاط يحتل بهم المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري.

لامبارد (43 عاما) كان مرشحا لقيادة فريق نيوكاسل يونايتد قبل أن يعلن الأخير تعيين إيدي هاو كمدير فني للفريق.

ولم يدرب لامبارد، نجم إنجلترا السابق، أي فريق منذ أقيل من تدريب تشيلسي في يناير الماضي.

نتائج فريق بلوز، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، المتواضعة في النصف الأول من الموسم الماضي عجلت برحيل نجمه السابق ليخلفه توماس توخيل الذي قاد النادي لتزعم القارة العجوز.

فرانك لامبارد نورويتش سيتي
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