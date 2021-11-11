جيرارد: فخور للغاية بقيادة فريق عريق مثل أستون فيلا

يشعر ستيفن جيرارد بالفخر لقيادة فريق عريق مثل أستون فيلا في تجربة أولى له بالدوري الإنجليزي كمدرب.

وأعلن نادي أستون فيلا، الذي يضم بين صفوفه محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، تعيين ستيفن جيرارد كمدير فني جديد خلفا لدين سميث.

وقال جيرارد في تصريحات لموقع ناديه الجديد: "أستون فيلا فريق له تاريخ عريق في كرة القدم الإنجليزية وأنا فخور للغاية بأن أصبح مدربه الجديد".

وأضاف "في محادثاتي مع ناصيف ساوريس مالك النادي وبقية أعضاء مجلس الإدارة، كان من الواضح مدى طموح خططهم للنادي وأنا أتطلع إلى مساعدتهم على تحقيق أهدافهم.

وتابع "أود أن أعرب عن خالص امتناني لكل شخص في نادي جلاسكو رينجرز لمنحي الفرصة لإدارة مثل هذا النادي الشهير".

وأكمل "مساعدتهم في الحصول على لقب الدوري رقم 55 محطما للأرقام القياسية سيحتل دائمًا مكانة خاصة في قلبي".

وأتم أسطورة ليفربول "أود أن أتمنى للاعبين والموظفين والمشجعين التوفيق في المستقبل".

وقاد جيرارد فريق جلاسكو رينجرز للفوز بلقب الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي ، حيث أنهى البطولة دون أي هزيمة.

جيرارد البالغ من العمر 41 عامًا لفت أنظار الجميع في مسيرته مع جلاسكو باللعب بطريقة جذابة وهجومية.

وقاد جيرارد، الذي استمتع بمسيرة لعب رائعة مع ليفربول وإنجلترا، رينجرز منذ عام 2018 بعد فترة عمل كمدرب في أكاديمية ليفربول.

تعاقد جيرارد مع رينجرز كان يمتد حتى عام 2024.

وأفاد النادي في بيان يوم الخميس: "يسر نادي أستون فيلا أن يعلن عن تعيين ستيفن جيرارد كمدرب جديد للفريق".

وقال كريستيان بورسلو الرئيس التنفيذي للنادي: "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول، وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

وأضاف "ثم اتخذ القرار الشجاع لاختبار نفسه في بيئة أخرى مع أحد عمالقة الكرة الاسكتلندية، إن إنجازه اللاحق في الفوز بلقب الدوري مع جلاسكو رينجرز لفت انتباهنا، كما فعلت تجربته في المسابقات الأوروبية".

وأتم "لقد كان واضحا جدا في مناقشاتنا معه، طموحات ستيفن التدريبية وفلسفته تتطابق تماما مع طموحات أستون فيلا".

وأقال أستون فيلا سميث قبل أيام بعد سلسلة من الإخفاقات في الدوري الإنجليزي.

وتولى سميث تدريب فيلا منذ أكتوبر 2018، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الإنجليزي.

ونجح سميث في إبقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

ولكن في الموسم الجاري، لم يفز الفيلانز سوى في 3 مباريات من أصل 11، ويحتل المركز الـ 15 بـ 10 نقاط.

وتعرض تريزيجيه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في شهر أبريل الماضي في لقاء جمع بين أستون فيلا وليفربول، وحين يعود، لن يجد المدرب الذي ضمه للفريق.

وشارك اللاعب صاحب الـ26 عاما في 63 مباراة مع أستون فيلا مسجلا خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.