خبر في الجول - كاف يدرس تأجيل إياب الكونفدرالية استجابة لطلبات الاتحادات العربية

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 13:18

كتب : FilGoal

كاف

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباريات إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن العديد من الاتحادات العربية أرسلت إلى كاف من أجيل تأجيل موعد مباراة الإياب لدور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية، بسبب تعارضها مع بطولة كأس العرب في قطر.

المصدر كشف بأن الاتحاد الإفريقي يدرس حاليا طلبات الاتحادات العربية، لكن المشكلة تكمن في تحديد موعد قرعتي دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية بالفعل.

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ويفترض أن تلعب مباريات إياب دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية، يوم 5 ديسمبر المقبل.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تقديم طلب إلى اللجنة المنظمة لكأس العرب بالفعل، من أجل تعديل القائمة المبدئية للبطولة بسبب التعارض مع إياب دور الـ32 من الكونفدرالية. (طالع التفاصيل)

المصري وبيراميدز يمثلان مصر في البطولة، وسيكون لقاء الإياب لهما في يوم 5 ديسمبر، أي بعد بداية البطولة بـ 5 أيام.

وتضم قائمة منتخب مصر المبدئية للبطولة، 9 لاعبين من بيراميدز في القائمة المبدئية. (طالع قائمة مصر المبدئية)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة، رفقة منتخبات الجزائر، ولبنان، والسودان.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 32 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

كأس الكونفدرالية المصري بيراميدز مصر
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