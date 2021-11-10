تعرف على الموعد النهائي لإعلان قوائم بطولة كأس العرب

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 - 18:17

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

كشف مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد النهائي المنتظر لإرسال قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في كأس العرب.

ويشارك منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2021 التي تقام في قطر خلال الفترة من 31 نوفمبر الجاري إلى 18 ديسمبر المقبل.

وقال المصدر لـFilGoal.com إن الموعد النهائي لإرسال القائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في البطولة هو يوم 19 نوفمبر الجاري.

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على أن تضم القائمة 24 لاعبا.

وكان كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أعلن عن القائمة الأولية المشاركة في البطولة والتي تتكون من 35 لاعبا وهم:

وجاءت قائمة منتخب مصر المبدئية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو).

الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (فيوتشر) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش).

الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي).

وتتكون القائمة من اللاعبين المحليين فقط، نظرا لكون البطولة خارج الأجندة الدولية ولا يمكن استدعاء المحترفين، باستثناء أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة، والمتواجد نظرا لتوقف الدوري السعودي أيضا في تلك الفترة لمشاركة المنتخب السعودي بالبطولة.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة، رفقة منتخبات الجزائر، ولبنان، والسودان.

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