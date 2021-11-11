بسبب الكونفدرالية.. اتحاد الكرة يطلب تعديل قائمته المبدئية لـ كأس العرب

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 13:02

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

طلب الاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس العرب.

وأعلن اتحاد الكرة عن تقدمه بطلب إلى اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل إجراء تعديل على القائمة المبدئية للمنتخب الوطني في البطولة التي سيتم اختيار القائمة النهائية منها يوم 19 من الشهر الجاري.

ويريد اتحاد الكرة إجراء تعديل على قائمة منتخب مصر للبطولة، بسبب تعارض مواعيد البطولة مع إياب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

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المصري وبيراميدز يمثلان مصر في البطولة، وسيكون لقاء الإياب لهما في يوم 5 ديسمبر، أي بعد بداية البطولة بـ 5 أيام.

وتضم قائمة منتخب مصر المبدئية للبطولة، 9 لاعبين من بيراميدز في القائمة المبدئية. (طالع قائمة مصر المبدئية)

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة للبطولة، رفقة منتخبات الجزائر، ولبنان، والسودان.

وتقام البطولة في قطر خلال الفترة من 32 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

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