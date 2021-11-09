صلاح يتخلى عن قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

تخلى محمد صلاح مهاجم ليفربول عن قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 11 جولة من المسابقة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وصنع صلاح هدفا في مباراة وست هام يونايتد لكن فريقه خسر بنتيجة 2-3.

وتراجع صلاح من قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية إلى المركز الثالث، بينما صعد ريس جيمس مدافع تشيلسي إلى الصدارة، وجاء إيميل سميث رو موهبة أرسنال في المركز الثالث.

بعد مرور 11 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن ملاحقه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كيف يتم الاختيار؟

توضح الشبكة الإنجليزية أن الترتيب يستخدم فيه 35 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

لاعب المقاولون العرب السابق توقف عن التسجيل خلال المباريات الثلاثة الأخيرة بعد 10 مباريات متتالية هز فيها الشباك في مختلف البطولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.