بعد مرور 11 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 09 نوفمبر 2021 - 11:42

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 15 هدفا هذا الموسم، منها 10 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة
تقييم صلاح أمام وست هام من الصحف الإنجليزية أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح جوتا: عندما لعبت مع صلاح لأول مرة تذكرت احساس الظهور بجوار كريستيانو أليسون: صلاح محترف رائع.. يستحق الكرة الذهبية

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح حتى الجولة 11 مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (10 أهداف)

2- جيمي فاردي (7 أهداف)

3- مايكل أنطونيو (6 أهداف)

3- ساديو ماني (6 أهداف)

أكثر من صنع الأهداف

1- محمد صلاح (7 أهداف)

1- بول بوجبا (7 أهداف)

3- جابريل جيسوس (5 أهداف)

3- ماتيو كوفاسيتش (5 أهداف )

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

1- ويلفريد زاها (هدفان)

1- جيمس وارد براوس (هدفان)

1- تيمو بوكي (هدفان)

5- محمد صلاح (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (24 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (13 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (13 تسديدة)

2- ماسون جرينوود (13 تسديدة)

2- ساديو ماني (13 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (44 تسديدة)

2- ساديو ماني (37 تسديدة)

3- مايكل أنطونيو (36 تسديدة)

4- رافينيا (35 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 79 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ11 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 26 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ11 (990 دقيقة).

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 218 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 54 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات: فايلر أحدث طفرة مع لاعبي الأهلي.. والتقصير سبب فقدان لقب الدوري 6 دقيقة | الدوري المصري
بعد مرور 11 جولة.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: هكذا أقنعت عبد الله السعيد بالبقاء في بيراميدز.. ولم أطلب ضم بنشرقي 32 دقيقة | الدوري المصري
الإسماعيلي: المدرب الجديد يصل الخميس.. وسنفتح حسابا للتبرع 42 دقيقة | مصر
بداية تجربة الوقوف الآمن للجماهير في مدرجات إنجلترا من يناير 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تحديد عدد الحضور الجماهيري لمباراة مصر والجابون 53 دقيقة | منتخب مصر
إيفرا: هذا ما منعني من لكم سواريز في الشارع يوما ما 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: هذا سبب رحيلي عن الإسماعيلي.. ولم أتسبب في ترك فخر الدين بن يوسف له 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي