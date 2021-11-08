نيفيل: نصحت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كانسيلو الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 18:14 كتب : عبد الرحمن فوزي جواو كانسيلو جواو كانسيلو جاري نيفيل مانشستر يوتايتد مانشستر سيتي نرشح لكم أخر الأخبار نيفيل: نصحت مانشستر يونايتد بالتعاقد مع كانسيلو 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي إصابة كيروش تمنعه من حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا 31 دقيقة | تصفيات كأس العالم مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم القمة 49 دقيقة | الدوري المصري الأهلي: ندرس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي بعد تصريحات حكم القمة ساعة | الدوري المصري نيوكاسل يتعاقد مع إيدي هاو ساعة | الدوري الإنجليزي قرارات إدارة المسابقات.. غرامة مالية كبيرة على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة ساعة | الدوري المصري عبد الفتاح لـ في الجول: أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث غريب ساعة | الدوري المصري فان دايك: لهذا السبب لم نساعد أليسون أثناء ركنيات وست هام ساعة | الدوري الإنجليزي التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. إصابة كيروش تمنعه من حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أنجولا مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول كيف سيتحرك النادي لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم القمة الأهلي: ندرس اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي بعد تصريحات حكم القمة قرارات إدارة المسابقات.. غرامة مالية كبيرة على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة عبد الفتاح لـ في الجول: أين أخطأ محمد عادل؟ ما يحدث غريب الأكثر مشاهدة 1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 تقييم صلاح أمام أتليتكو مدريد من الصحف الإنجليزية 4 في الجول يكشف أسماء المستبعدين من معسكر الأهلي قبل القمة.. وفرص الشناوي أمس اليوم غدا الدوري الإنجليزي 3 وست هام يونايتد 2 ليفربول انتهت الدوري الإنجليزي 1 أرسنال 0 واتفورد انتهت الدوري الإنجليزي 0 إيفرتون 0 توتنام هوتسبر انتهت الدوري الإنجليزي 1 ليدز يونايتد 1 ليستر سيتي انتهت الدوري الإسباني 3 فالنسيا 3 أتليتكو مدريد انتهت دوري أبطال إفريقيا للسيدات 0 وادي دجلة (سيدات) 3 مالابو كينجز (سيدات) انتهت دوري أبطال إفريقيا للسيدات - سيكوندي هاساكاس (سيدات) - ماندي (سيدات) بعد قليل 19:00 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - فيهيجا كوينز (سيدات) - الجيش الملكي (سيدات) لم تبدأ 16:00 دوري أبطال إفريقيا للسيدات - ريفرز أنجلز (سيدات) - ماميلودي صنداونز (سيدات) لم تبدأ 19:00