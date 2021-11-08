فان دايك: لهذا السبب لم نساعد أليسون أثناء ركنيات وست هام

أوضح فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول أسباب عدم محاولة مساعدة زميله الحارس أليسون بيكر خلال الركلات الركنية القاتلة التي لعبها فريق وست هام يونايتد في مباراة الفريقين.

وست هام سجل هدفين من أصل 3 من ركلات ركنية استخدم فيها مهاجميه فارعي الطول في منع أليسون من الوصول للكرة بشكل جيد، بالمباراة التي انتهت بفوز المطارق 3-2 ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لم نستطع مساعدة أليسون لأن المهاجم في هذه الحالة كان يقف بجانبه، لذلك لا يمكنك دفعه بعيدا لأن الحكم قد يمنحه ركلة جزاء".

وأضاف قائد منتخب هولندا "لذا كان الأمر متروك للحكام لمعرفة ما إذا كان خطأ أم لا".

وأكمل "لا يمكننا أن نفعل شيء الآن، لقد سجلوا الهدف الأول مبكرا وكان أمامنا المباراة بأكملها للعودة".

وأتم "سنركز فقط على المباراة التالية عقب فترة التوقف الدولي، ستكون مباراة صعبة للغاية ضد أرسنال".

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وسجل أليسون بيكر بالخطأ في مرماه، وبابلو فورناليس، وكورت زوما أهداف وست هام، فيما سجل ترينت ألكسندر أرنولد، وديفوك أوريجي هدفا ليفربول.

الفوز رفع رصيد وست هام إلى 23 نقطة مرتقيا للمركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفربول عند 22 نقطة، متراجعا للمركز الرابع.