كرة يد -كما انفرد في الجول.. فيزبريم يعلن ضم يحيى الدرع لمدة موسمين

أعلن نادي فيزبريم تيليكوم المجري لكرة اليد ضم يحيى الدرع نجم منتخب مصر ونادي الزمالك بداية من الموسم المقبل.

ويزامل يحيى الدرع زميله في المنتخب يحيى خالد في فيزبريم الموسم المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك كما انفرد FilGoal.com. (من هنا)

وأشار تقرير موقع فيزبريم الرسمي إلى أن التعاقد مع يحيى الدرع بداية من الموسم المقبل لمدة موسمين.

وأشاد فيزبريم باللاعب المصري الذي وصفه بالفتى الذهبي وخطورته على الجانب الهجومي.

ويبلغ يحيى الدرع من العمر 26 عاما وحقق الدوري المصري وكأس السوبر الإفريقي الموسم الماضي.

ونجح الدرع في تسجيل 6 أهداف في مرمى برشلونة في منافسات كأس العالم للأندية.

كما سجل الدرع 22 هدفا في ثماني مباريات خاضهم مع المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020.