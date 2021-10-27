مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: اتفاق مبدئي بين يحيى الدرع وفيزبريم المجري

كشف مصدر مقرب من يحيى الدرع نجم كرة يد الزمالك، عن الوصول لاتفاق مبدئي مع نادي فيزبريم المجري.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يحيى الدرع وصل لاتفاق مبدئي للانضمام لفيزبريم لمدة عامين، بعد انتهاء عقده مع الأبيض".

وأضاف "الفريق المجري تابع يحيى الدرع مع الزمالك، وفي كأس العالم وفي أولمبياد طوكيو".

وشدد "يحيى خالد المحترف المصري بالفريق، والصديق المقرب للدرع، كان له دور كبير في إتمام الاتفاق".

وتألق يحيى الدرع مع الزمالك، وقاده للقب السوبر الإفريقي بهدف قاتل على حساب الزمالك، ليضيف على تألقه رفقة منتخب مصر في كأس العالم بمصر، وأولمبياد طوكيو.