توخيل قلق بشأن مشاركة كانتي وبوليسيتش خلال التوقف الدولي

الإثنين، 08 نوفمبر 2021 - 12:02

كتب : FilGoal

توماس توخيل - تشيلسي - مالمو

يشعر توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي بالقلق بشأن مشاركة الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي نجولو كانتي مع منتخبي بلادهما خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال توخيل في تصريحات للصحفيين: "أتمنى ألا يفرط المنتخب الأمريكي في استخدام بوليسيتش وأن يكونوا مسؤولين بما فيه الكفاية".

وأضاف "كريستيان لا يزال يشعر ببعض الألم، إنه يريد بشدة أن يعود. كنا بحاجة إليه. كانت بداية جيدة له في مباراة مالمو".

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وأكمل "لقد لعب 10 دقائق ضد بيرنلي، ونحن قلقون بعض الشيء".

كما أبدى المدرب الألماني قلقه بشأن مشاركة كانتي مع المنتخب الفرنسي خلال فترة التوقف، بسبب عدم جاهزيته الكاملة.

تشيلسي يتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

تشيلسي نجولو كانتي كريستيان بوليسيتش توماس توخيل
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