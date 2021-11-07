جوتا: عندما لعبت مع صلاح لأول مرة تذكرت احساس الظهور بجوار كريستيانو

كشف البرتغالي ديوجو جوتا مهاجم ليفربول عن أحاسيسه عندما لعب لأول مرة بجوار محمد صلاح وربط ذلك بلقاءه الأول مع مواطنه كريستيانو رونالدو.

ديوجو جوتا النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد

جوتا انضم إلى ليفربول في صيف 2020 وتألق في صفوف الفريق رغم تواجد الثلاثي الناري، صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

وقال جوتا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "عندما انضممت لصفوف المنتخب البرتغالي لأول مرة شعرت بأحاسيس مختلفة بسبب اللعب بجوار رونالدو".

وأضاف "شعرت بالاحساس نفسه حين لعبت مع صلاح لأول مرة، كلاهما خطير للغاية أمام المرمى، ويمكنه التسجيل في أي وقت".

وأتم المهاجم البالغ من العمر 24 عاما "أحاول التعلم من كلاهما".

مباراة جوتا الدولية الأولى كانت في نوفمبر 2019 حين دخل كبديل لرونالدو أمام ليتوانيا في تصفيات يورو 2020.

رونالدو عاد للدوري الإنجليزي هذا الموسم وسجل 9 أهداف خلال 12 مباراة بكل المسابقات مع فريقه الجديد القديم مانشستر يونايتد.

أما جوتا فسجل 5 أهداف في 13 مباراة، فيما هز صلاح الشباك 15 مرة خلال 14 مباراة بكل المسابقات هذا الموسم.

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ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.