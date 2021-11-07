ماجواير: نمر بفترة صعبة.. وسنضع الأمور في نصابها

الأحد، 07 نوفمبر 2021 - 13:50

كتب : عمر خالد

هاري ماجواير - مانشستر يونايتد

أعرب هاري ماجواير قائد فريق مانشستر يونايتد عن خيبة أمله مما يحدث للفريق الفترة الحالية خاصة بعد الخسارة الأخيرة أمام مانشستر سيتي.

وقال ماجواير عبر حسابة الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "كمجموعة من اللاعبين، نمر بفترة صعبة، نحن نعلم ونقبل أن هذا ليس جيدا بما فيه الكفاية".

وأضاف قائد مانشستر يونايتد "نشعر بإحباطك وخيبة أملك، ونبذل قصارى جهدنا لتصحيح الأمور وسنضع الأمور في نصابها الصحيح".

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ووجه الشكر إلى جماهير مانشستر على مساندتها للفريق في الفترة الحالية قائلا: "شكرا لدعمكم الدائم".

وكان مانشستر يونايتد خسر على ملعبه ووسط جماهيره من مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة، فيما يأتي السيتي في المركز الثاني برصيد 23 نقطة خلف تيشلسي المتصدر لجدول الترتيب.

الدوري الإنجليزي هاري ماجواير مانشستر يونايتد
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