3 أرقام قياسية تنتظر صلاح أمام وست هام

يبحث محمد صلاح نجم ليفربول عن كتابة صفحة جديدة في تاريخ ناديه حين يواجه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ويحل ليفربول ضيفا على وست هام ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي مساء الأحد.

لو نجح صلاح في تسجيل هدف في شباك المطارق سيرفع رصيده من الأهداف ضدهم إلى 10 أهداف ليعادل رقم جون توشاك بتسجيل هذا العدد ضد وست هام في جميع المسابقات.

فقد سجل صلاح 9 أهداف في 8 مباريات ضد وست هام، وهو أكبر عدد سجله لليفربول ضد فريق إنجليزي، إلى جانب واتفورد.

قائد منتخب مصر هو أكثر لاعب سجل لليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي.

ويمكن أن يصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 5 مباريات متتالية بالدوري أمام وست هام.

وأول من يهز شباك وست هام في ملعبه في ثلاث زيارات متتالية بالدوري الإنجليزي.

بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

وتوريس سجل 81 هدفا في 141 مباراة مع الريدز.

في 217 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.