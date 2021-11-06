برونو: مانشستر سيتي أظهر اليوم أننا لسنا على نفس المستوى

أبدى برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد اعتقاده أن فريقه ليس على نفس المستوى مع مانشستر سيتي، وذلك بعد خسارة الدربي أمامه بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإنجليزي.

وقال فيرنانديز في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "من الصعب قول أي شيء. لم نكن جيدين بما فيه الكفاية. يجب أن نغير هذا الوضع لأنه حدث في الكثير من المرات بالفعل".

وأضاف "يجب أن نؤدي بصورة أفضل. أنا بما أني هنا أقول نفس الأشياء، يجب أن نتحدث أقل وأن نعمل أكثر. ما قدمناه لم يكن كافيا. كان لديهم المساحات والوقت في الاستحواذ على الكرة، وهذا ما لا يجب أن نفعله أمام هذا النوع من الفرق واللاعبين".

وأوضح "إذا أردنا أن نكون على نفس المستوى مع مانشستر سيتي يجب أن نبذل المزيد، لأنهم أظهروا اليوم أننا لسنا على نفس المستوى".

واختتم "الكل يجب أن ينظر إلى نفسه. يجب أن ننظر في المرآة بشأن ما نفعله بصورة خاطئة. لا يمكنك تغيير عقلية الجميع، ولذلك يجب أن ينظر كل شخص إلى نفسه أولا ليفهم ما بإمكانه أن يفعل بصورة أفضل".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس مؤقتا بـ27 نقطة، بفارق 9 نقاط عن تشيلسي متصدر البريميرليج.