جوارديولا عن دربي مانشستر: نفوز في أولد ترافورد أكثر من أي ملعب آخر

أبدى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي سعادته بهيمنة فريقه على دربي المدينة في ملعب أولد ترافورد معقل خصمه مانشستر يونايتد، وذلك عقب نهاية المباراة بفوز سيتي بهدفين دون رد ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر للبريميرليج.

وقال جوارديولا في تصريحاته لشبكة "سكاي سبورتس" عقب المباراة: "اليوم في أولد ترافورد لعبنا بشكل جيد كالعادة. فزنا عدة مرات هنا أكثر من أي ملعب آخر".

وأضاف "أداء صلب ومباراة جيدة وفوز مستحق يساوي 3 نقاط إضافية. كان يجب أن نضع الكرة في الثلاجة بالكثير من التمريرات، باستثناء 10 دقائق في المنتصف اعتقدت خلالها أننا نخسر الكرة بطرق غبية".

وأوضح "الحركة هي الكرة. الكل يجب أن يكون في موقعه، فحين تتحرك كثيرا هذا ليس جيدا، الكرة ستأتيك أينما كنت".

وعما إذا كان يجب أن يسجل أكثر مما سجل بالفعل قال جوارديولا: "كل شيء بخير. أنا متطلب للغاية ونحن نتطلب الكثير من أنفسنا ولكني سعيد. هذه هي المباراة التي كنا نحتاج إليها".

وتابع "مانشستر يونايتد خطير للغاية، ولهذا كان يجب أن نواجهه بالكثير من التحكم. إذا تركتهم يركضون في أولد ترافورد يصبح الأمر أشبه بأنفيلد (ملعب ليفربول) بعض الشيء. لقد خلقوا لذلك".

وواصل المدرب الإسباني "لعبنا المباراة التي كنا نحتاج إليها. يجب أن نلعب بسرعة وأن نحرك الكرة وأن يلمس كل لاعب الكرة، ولكن أيضا يجب أن نحتفظ بها في جيبنا".

وعن عدم إجراء أي تبديلات في صفوف مانشستر سيتي أوضح بيب "النتيجة كانت 2-0 وكل شيء كان مريحا، ولذلك لم أشعر بحاجة للتغيير".

أخيرا عن المنافسة على لقب البريميرليج اختتم جوارديولا "يبقى 27 مباراة. فقدنا النقاط في ملعبنا والآن تشيلسي لا يمكن إيقافه. نعرف أننا لا يمكننا إهدار المزيد حتى نقترب منه، ولكننا لعبنا بشكل جيد ضد الستة الكبار".

وفاز مانشستر سيتي على غريمه المحلي بهدف عكسي سجله إريك بايلي في الدقيقة 7 ثم هدف بيرناردو سيلفا في الدقيقة 45.