مواعيد مباريات السبت 6 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة – دربي مانشستر.. ريال مدريد وبرشلونة

بداية اليوم ستكون بدربي مانشستر، والختام سيكون بمباراة هامة لـ ريال مدريد.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم السبت 6 نوفمبر 2021، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم بدربي مانشستر بين مانشستر يونايتد، ومانشستر سيتي الساعة الثانية والنصف عصر عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

في الخامسة مساء، يلعب تشيلسي مع بيرنلي عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

الدوري الإسباني

وفي إسبانيا، يلعب سيلتا فيجو مع برشلونة الساعة الخامسة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ثم يختتم ريال مدريد اليوم بمواجهة رايو فايكانو الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإيطالي

وسيسعى يوفنتوس إلى إصلاح مشواره السيء محليا حين يواجه فيورنتينا الساعة السابعة مساء. مباراة منقولة عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب.

الدوري الفرنسي

أما باريس سان جيرمان ورفقاء ليونيل ميسي، فسيواجهون بوردو الساعة العاشرة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ سيواجه فرايبورج الساعة الرابعة والنصف مساء، فيما يلعب بوروسيا دورتموند مع لايبزيج الساعة السابعة والنصف مساء.

الدوري التركي

وفي تركيا، يلعب كريم حافظ رففة مالاطيا سبور ضد إسطنبول باشاك شهير الساعة الثالثة مساء، فيما أحمد ياسر ريان رفقة ألتاي ضد أنطاليا سبور في نفس التوقيت.

وإن كنت من هواة الكرة العربية، فاليوم سنكون على موعد مع دربي الدار البيضاء بين الوداد والرجاء في الدوري المغربي الساعة السادسة مساء. المباراة منقولة عبر قناة المغربية الرياضية.

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