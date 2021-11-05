الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السادسة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:35

كتب : رضا السنباطي

بورتو السويس

لا يزال عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس متصدرا لترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد إجراء مباريات الجولة السادسة عدا مواجهة بنها وبلبيس.

وجاء ترتيب هدافي المجموعة:

عمرو قلاوة (بورتو السويس) - 4 أهداف

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مصطفى طلعت (وادي دجلة) - 3 أهداف

أحمد الصعيدي (زد) - 3 أهداف

وسجل هدفين 19 لاعبا مختلفا في البطولة.

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