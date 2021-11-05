الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السادسة
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:35
كتب : رضا السنباطي
لا يزال عمرو قلاوة لاعب بورتو السويس متصدرا لترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد إجراء مباريات الجولة السادسة عدا مواجهة بنها وبلبيس.
وجاء ترتيب هدافي المجموعة:
عمرو قلاوة (بورتو السويس) - 4 أهداف
مصطفى طلعت (وادي دجلة) - 3 أهداف
أحمد الصعيدي (زد) - 3 أهداف
وسجل هدفين 19 لاعبا مختلفا في البطولة.
قلاوة في الصدارة وظهور للويشي ⚽️
إليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية 👇 pic.twitter.com/ZguupzVzY7— FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021