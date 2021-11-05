الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السادسة

انفرد زد بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بعدما هزم الداخلية بهدف اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج الجولة السادسة من المجموعة على النحو التالي:

زد والداخلية 1-صفر

بتروجت ومنتخب السويس صفر-صفر

وادي دجلة والقناة 1-صفر

بورفؤاد والترسانة 1-2

السكة الحديد والمصرية للاتصالات 1-صفر

النصر والمريخ 2-1

بورتو السويس والإنتاج الحربي 2-2

وتتبقى مباراة بنها وبلبيس والتي ستجري يوم السبت.

نادي زد في صدارة مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية متفوقا على الداخلية بـ 3 نقاط 🔝 إليكم الترتيب 👇 pic.twitter.com/1H7oueYpcx — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

وبات ترتيب المجموعة:

الأول - زد (16 نقطة)

الثاني - الداخلية (13 نقطة)

الثالث - بتروجت (11 نقطة)

الرابع - وادي دجلة (10 نقاط)

الخامس - بورتو السويس (10 نقاط)

السادس - الترسانة (10 نقاط)

السابع - منتخب السويس (9 نقاط)

الثامن - المصرية للاتصالات (8 نقاط)

التاسع - السكة الحديد (8 نقاط)

العاشر - النصر (7 نقاط)

الحادي عشر - القناة (7 نقاط)

الثاني عشر - الإنتاج الحربي (6 نقاط)

الثالث عشر - بلبيس (5 نقاط)

الرابع عشر - المريخ (نقطتان)

الخامس عشر - بلبيس (نقطتان)

السادس عشر - بورفؤاد (نقطة)