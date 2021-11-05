الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السادسة

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:28

كتب : رضا السنباطي

وادي دجلة

انفرد زد بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بعدما هزم الداخلية بهدف اليوم الجمعة.

وجاءت نتائج الجولة السادسة من المجموعة على النحو التالي:

زد والداخلية 1-صفر

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بتروجت ومنتخب السويس صفر-صفر

وادي دجلة والقناة 1-صفر

بورفؤاد والترسانة 1-2

السكة الحديد والمصرية للاتصالات 1-صفر

النصر والمريخ 2-1

بورتو السويس والإنتاج الحربي 2-2

وتتبقى مباراة بنها وبلبيس والتي ستجري يوم السبت.

وبات ترتيب المجموعة:

الأول - زد (16 نقطة)

الثاني - الداخلية (13 نقطة)

الثالث - بتروجت (11 نقطة)

الرابع - وادي دجلة (10 نقاط)

الخامس - بورتو السويس (10 نقاط)

السادس - الترسانة (10 نقاط)

السابع - منتخب السويس (9 نقاط)

الثامن - المصرية للاتصالات (8 نقاط)

التاسع - السكة الحديد (8 نقاط)

العاشر - النصر (7 نقاط)

الحادي عشر - القناة (7 نقاط)

الثاني عشر - الإنتاج الحربي (6 نقاط)

الثالث عشر - بلبيس (5 نقاط)

الرابع عشر - المريخ (نقطتان)

الخامس عشر - بلبيس (نقطتان)

السادس عشر - بورفؤاد (نقطة)

دوري الدرجة الثانية
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