الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السادسة
الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 17:28
كتب : رضا السنباطي
انفرد زد بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بعدما هزم الداخلية بهدف اليوم الجمعة.
وجاءت نتائج الجولة السادسة من المجموعة على النحو التالي:
زد والداخلية 1-صفر
بتروجت ومنتخب السويس صفر-صفر
وادي دجلة والقناة 1-صفر
بورفؤاد والترسانة 1-2
السكة الحديد والمصرية للاتصالات 1-صفر
النصر والمريخ 2-1
بورتو السويس والإنتاج الحربي 2-2
وتتبقى مباراة بنها وبلبيس والتي ستجري يوم السبت.
نادي زد في صدارة مجموعة القاهرة لدوري الدرجة الثانية متفوقا على الداخلية بـ 3 نقاط 🔝
إليكم الترتيب 👇 pic.twitter.com/1H7oueYpcx— FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021
وبات ترتيب المجموعة:
الأول - زد (16 نقطة)
الثاني - الداخلية (13 نقطة)
الثالث - بتروجت (11 نقطة)
الرابع - وادي دجلة (10 نقاط)
الخامس - بورتو السويس (10 نقاط)
السادس - الترسانة (10 نقاط)
السابع - منتخب السويس (9 نقاط)
الثامن - المصرية للاتصالات (8 نقاط)
التاسع - السكة الحديد (8 نقاط)
العاشر - النصر (7 نقاط)
الحادي عشر - القناة (7 نقاط)
الثاني عشر - الإنتاج الحربي (6 نقاط)
الثالث عشر - بلبيس (5 نقاط)
الرابع عشر - المريخ (نقطتان)
الخامس عشر - بلبيس (نقطتان)
السادس عشر - بورفؤاد (نقطة)
🔴 نتائج مباريات دوري الدرجة الثانية المصري (مجموعة القاهرة) pic.twitter.com/T3TC0lnkIQ— FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021