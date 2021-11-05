مؤتمر كلوب: صلاح قائد طبيعي.. إصابة فيرمينو قوية

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن موقف لاعبيه المصابين قبل مواجهة وست هام يونايتد، وعلى رأسهم البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الريدز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد: "لا أرانا الطرف الأضعف في سباق الدوري. نريد خوضه بالتأكيد، ولكن أيا كان الدور أنا لا أهتم. يجب أن نتواجد حول قمة الترتيب بجودتنا الحالية، ولا يجب علينا الحديث عن جودة مانشستر سيتي أو تشيلسي".

وأضاف "الدوري يضم العديد من الفرق القوية مثل وست هام وبرايتون وأرسنال. مانشستر يونايتد قوي وليستر أيضا، لذلك لا توجد مباراة يمكننا الراحة خلالها. يجب أن نكون في أفضل مستوياتنا دائما، فهو أفضل دوري في العالم بالتأكيد ومن الممتع المنافسة به".

وعن إصابة روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق قال كلوب: "خسارة بوبي فيرمينو ضربة لنا. علمنا منذ يومين أنها إصابة قوية وستطلب بضعة أسابيع، أكثر من 4 أسابيع على وجه التحديد. سأعتبر ذلك إصابة قوية، ثم يجب أن نرى لاحقا، فبوبي يتعافى بسرعة".

أما عن إصابتي كرتيس جونز وجو جوميز أوضح الألماني "كرتيس سيعود بعد التوقف الدولي، أنا واثق من ذلك، هو ليس مصرح له بالتدرب حتى الآن ولكنه سيعود. أما جو جوميز فأتمنى عودته بعد التوقف".

أما فيما يخص ثنائي الوسط جيمس ميلنر ونابي كيتا، أبدى كلوب اعتقاده أنهما سيعودان بعد التوقف أيضا، ولكنه لم يتمكن من تأكيد ذلك، إذ يعتمد الأمر على لياقتهما.

وعن إمكانية احتلال كوستاس تسيميكاس لمقعد أندرو روبرتسون كظهير أيسر قال كلوب: "تسيميكاس يقترب ولهذا هو على مقاعد البدلاء وليس فقط في القائمة. يمكنه دفع أندي روبرتسون ولكن روبرتسون بالنسبة لي هو أفضل ظهير أيسر في العالم، ولكن من الجيد وجود خيار لمنح روبو الراحة في بعض الأوقات".

أما عن وصول ديفيد مويس مدرب وست هام إلى مباراته رقم 1000 تابع "إنه يواصل التحسن ويصبح أفضل كل مرة، هكذا يمكنني الفول. لا أعلم ما إذا كان أعاد اختراع نفسه، ولكن ما يفعله مذهل. كل من يشاهد وست هام يعلم الآن أنه فريق قوي".

وعن قائد الفريق جوردان هندرسون قال: "هوية القائد كانت آخر مشاكلي حين أتيت إلى هنا، حيث كنت أملك واحدا بالفعل، كان الكل مقتنعا أن هندرسون هو الخيار الصحيح. تعلمت الأشياء عنه مع مرور الأيام، والآن بعد مرور 6 أعوام أراه خيارا مثاليا".

وأوضح "إنه قائد حقيقي مثال يحتذى به كلاعب كرة قدم. ميلنر يملك صوتا هاما في الفريق، وفيرجيل (فان دايك) تطور مع ذلك أيضا، وكذلك ترينت (ألكساندر أرنولد) وروبو. أليسون هادئ للغاية. مو (محمد صلاح) قائد طبيعي أيضا، وبناء عليه نحن نملك مجموعة قوية للغاية هنا".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي بـ22 نقطة، بفارق 3 نقاط عن تشيلسي المتصدر، فيما يحتل وست هام المركز الرابع بـ20 نقطة.