الدوري الأوروبي - إيموبيلي "التاريخي" يقود لاتسيو للتعادل مع مارسيليا.. وليستر لا يفوز

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

تشيرو إيموبيلي - لاتسيو - مارسيليا

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة أولمبيك مارسيليا الفرنسي ولاتسيو الإيطالي في قمة الجولة الرابعة لحساب المجموعة الخامسة من الدوري الأوروبي.

ويتشارك الفريقان المجموعة رفقة جالاتاسراي التركي الذي تعادل سابقا مع لوكوموتيف موسكو الروسي بنتيجة 1-1.

وتقدم أركاديوش ميليك أولا لفريق الجنوب الفرنيس من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

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وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول سجل البرازيلي فيليبي أندرسون هدف التعادل لنسور العاصمة الإيطالية.

وبعد 4 دقائق من بداية اللقاء سجل تشيرو إيموبيلي هدف التقدم للاتسيو.

إيموبيلي أصبح هداف لاتسيو التاريخي برصيد 160 هدفا متفوقا على سلفيو بيولا صاحب الـ 159 هدفا.

القائد ديمتري باييه أعاد الحياة لملعب فيلودروم بهدف التعادل في الدقيقة 82.

تعادل رفع رصيد لاتسيو إلى 5 نقاط في المركز الثاني و4 نقاط لمارسيليا في المركز الثالث بعدما تعادلا في الأولمبيكو بإيطاليا ذهابا بدون أهداف.

ويتصدر جالاتاسراي الترتيب برصيد 8 نقاط ويتذيل الفريق الروسي الترتيب برصيد نقطتين.

ليستر سيتي × سبارتاك موسكو

لحساب المجموعة الثالثة رفض ليستر سيتي الانقضاض على الصدارة رفقة نابولي الإيطالي بالتعادل أمام جماهيره على ملعب كينج باور ستيديوم بهدف لكل فريق.

النيجيري فيكتور موسيس سجل هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 51.

وعانى ليستر سيتي دفاعيا إذ استقبل للمباراة السادسة على التوالي هدفا في البطولات الأوروبية، والتاسعة على التوالي في جميع المسابقات.

وبعد 7 دقائق سجل الغاني دانييل أمارتي هدف التعادل للثعالب الإنجليزية.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أهدر البديل جيمي فاردي ركلة جزاء بعد 4 دقائق فقط من مشاركته كبديل للزامبي باستون داكا.

تعادل رفع رصيد ليستر لـ 5 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر ونقطة عن ليجيا وارسو البولندي.

بينما يحتل سبارتاك موسكو المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

الدوري الأوروبي لاتسيو مارسيليا ليستر سيتي تشيرو إيموبيلي
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