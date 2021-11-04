مصطفى محمد يشارك بديلا في تعادل جالاتا سراي مع لوكوموتيف

تعادل لوكوموتيف موسكو مع مضيفه جالاتا سراي التركي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

شهدت المباراة تواجد المهاجم المصري مصطفى محمد المعار من الزمالك على مقاعد بدلاء المضيف التركي، حتى حل في الدقيقة 76 على حساب أوليمبيو فاسيلي موروتان.

تقدم جالاتا سراي في الدقيقة 43 بهدف الجزائري سفيان فيجولي، بعد تمريرة حاسمة من الظهير الهولندي باتريك فان أنهولت.

ونجح الفريق الروسي في اقتناص التعادل قبل نزول مصطفى محمد بـ3 دقائق، تحديدا في الدقيقة 73، بعد أن نجح كونستانتين ماراديشفيلي في مراوغة الحارس وإرسال تمريرة إلى فرانسوا كامانو الذي أودع الكرة في المرمى الخالي.

النتيجة حافظت على الصدارة لصالح جالاتا سراي بـ8 نقاط، بينما لا يزال لوكوموتيف يتذيل المجموعة بنقطتين، بانتظار نتيجة مباراة لاتسيو (4 نقاط) ومارسيليا (3 نقاط) الليلة.