نابولي يقلب الطاولة.. تألق سليماني وبن رحمة في ليلة الثنائيات الجزائرية

تغلب نابولي الإيطالي على مضيفه ليجيا وارسو البولندي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات في الدوري الأوروبي.

تقدم وارسو في الدقيقة 10 بهدف ماهر إمريلي بعد تمريرة حاسمة من فيليب ملادينوفيتش، لينهي الشوط الأول بتقدم صاحب الأرض.

عودة نابولي بدأت في الدقيقة 51 بهدف بيوتر زيلينسكي من ركلة جزاء، ثم دريس ميرتينز من ركلة جزاء ثانية في الدقيقة 75، بعد دقيقتين من نزوله على حساب زيلينسكي.

وفي الدقيقة 79 سجل هيرفينج لوزانو الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من أندريا بيتانيا، فيما اختتم الجزائري آدم وناس الرباعية في الدقيقة 90.

النتيجة رفعت رصيد نابولي إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق نقطة عن ليجيا وارسو الذي تراجع للمركز الثاني، انتظارا لنتيجة مباراة ليستر سيتي الإنجليزي (4 نقاط) وسبارتاك موسكو الروسي (3 نقاط).

وناس لم يكن الجزائري الوحيد الذي سجل في هذه الليلة، حيث تعادل وست هام يونايتد الإنجليزي مع مضيفه جينك البلجيكي بهدفين لمثلهما، بعد تقدم المضيف بهدف جوزيف بينتسيل في الدقيقة 5.

الرد أتى من الجزائري سعيد بن رحمة في الدقيقة 59 بهدف التعادل من تسديدة على حدود المنطقة بعد تمريرة حاسمة من فلاديمير كوفال، ثم هدف التقدم في الدقيقة 82 بعد عمل فردي رائع.

ثنائية بن رحمة لم تكن كافية للفوز، بسبب الهدف العكسي الذي سجله توماس سوتشيك في مرماه بالخطأ في الدقيقة 88.

النتيجة رفعت رصيد وست هام إلى 10 نقاط في الصدارة ولكن حرمته من حسم التأهل إلى دور الـ16 مباشرة، حيث يليه جينك بـ4 نقاط، ثم رابيد فيينا النمساوي الذي يواجه دينامو زغرب الكرواتي ولكل منهما 3 نقاط.

ثالث الجزائريين المسجلين هو إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي، الذي سجل هدفين في فوز فريقه على سبارتا براج التشيكي بثلاثية نظيفة.

وسجل سليماني الهدف الأول في الدقيقة 61 بعد تمريرة من ريان شرقي وضعته في موقف انفراد بحارس المرمى، وتلاه بالثاني في الدقيقة 63 برأسية بعد عرضية من ماكسونس كاكيريه، فيما أضاف كارل توكو إيكامبي الهدف الثالث في الدقيقة 92.

بذلك يحسم ليون مقعده في دور الـ16 للدوري الأوروبي، رافعا رصيده إلى 12 نقطة، بفارق 8 نقاط عن سبارتا براج ورينجرز الاسكتلندي، فيما يتذيل بروندبي المجموعة بنقطتين.