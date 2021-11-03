لوتون يُفسد مباراة نيل وارنوك التاريخية في الدرجة الأولى الإنجليزية

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 - 00:33

كتب : FilGoal

نيل وارنوك - ميدلسبره

أفسد نادي لوتون أمسية نيل وارنوك مع ميدلسبره الذي احتفل بخوضه مباراته 1602 كمدرب على المستوى الاحترافي في الكرة الإنجليزية.

المباراة أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب" وانتهت بفوز لوتون بنتيجة 3-1.

المدرب البالغ 72 عاما وصل لمباراته 1602 بعدما بدأ مشواره التدريبي رفقة سكاربوروه عام 1987.

أخبار متعلقة
بالفيديو – غضب شديد من وارنوك.. تشيلسي ينعش آمال المركز الرابع بفوز عسير وجدلي ضد كارديف العائدون للبريمرليج (3) - كارديف سيتي.. هل تنجح توليفة وارنوك في الابتعاد عن هبوط يبدو حتميا؟ وارنوك يتقدم باستقالته من تدريب شيفيلد يونايتد

ومنذ ذلك الحين قاد وارنوك 14 فريقا من بينها كوينز بارك رينجرز وشيفيلد يونايتد، ويمتلك الرقم القياسي كأكثر مدرب قاد فرقا للتأهل للدوري الإنجليزي في 8 مواسم.

وتفوق وارنوك على داريو جاردي الذي قاد سوتون يونايتد وويمبلدون وكريستال بالاس وكرو ألكسندرا خلال 1601 مباراة في الكرة الإنجليزية.

وقال وارنوك لبي بي سي راديو قبل المباراة: "أنا فخور جدا بفعل هذا".

وأكمل "لم يكن لدي أي فكرة عن الرقم القياسي حتى قبل أسبوعين، وقد أخبرني أحدهم أنني سأحصل على رقم قياسي آخر قادم في حوالي 14 أو 15 مباراة بالدوري".

ميدلسبروه تراجع للمركز الـ 14 برصيد 21 نقطة بعدما خسر مباراته الثانية على التوالي.

بينما ارتقى لوتون للمركز الثالث والعشرين في المركز الثامن من جدول الترتيب.

نيل وارنوك ميدلسبره شامبيونشيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
سولشاير: رونالدو مثل مايكل جوردان.. ولا أحد يمكنه التشكيك في لاعبي يونايتد 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
رونالدو: لم نستسلم وكنا محظوظين في النهاية.. علينا مواصلة التحسن 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
فاتي: سنقاتل حتى النهاية والتأهل يتوقف علينا.. أهدي الهدف لأجويرو 28 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لوتون يُفسد مباراة نيل وارنوك التاريخية في الدرجة الأولى الإنجليزية 38 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محتفلا على طريقة بلاتيني بهدفه الملغي.. ديبالا يقود يوفنتوس لاكتساح زينيت ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ يتأهل بخماسية في شباك بنفيكا.. وفاتي يحيى آمال برشلونة في الصعود ساعة | دوري أبطال أوروبا
محاميه: شيكابالا يحق له المشاركة ضد الأهلي ساعة | الدوري المصري
رونالدو ينقذ سولشاير مجددا.. يونايتد يؤمن موقفه بتعادل في الوقت القاتل مع أتالانتا ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي