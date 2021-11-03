لوتون يُفسد مباراة نيل وارنوك التاريخية في الدرجة الأولى الإنجليزية

أفسد نادي لوتون أمسية نيل وارنوك مع ميدلسبره الذي احتفل بخوضه مباراته 1602 كمدرب على المستوى الاحترافي في الكرة الإنجليزية.

المباراة أقيمت ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية "شامبيونشيب" وانتهت بفوز لوتون بنتيجة 3-1.

المدرب البالغ 72 عاما وصل لمباراته 1602 بعدما بدأ مشواره التدريبي رفقة سكاربوروه عام 1987.

ومنذ ذلك الحين قاد وارنوك 14 فريقا من بينها كوينز بارك رينجرز وشيفيلد يونايتد، ويمتلك الرقم القياسي كأكثر مدرب قاد فرقا للتأهل للدوري الإنجليزي في 8 مواسم.

وتفوق وارنوك على داريو جاردي الذي قاد سوتون يونايتد وويمبلدون وكريستال بالاس وكرو ألكسندرا خلال 1601 مباراة في الكرة الإنجليزية.

وقال وارنوك لبي بي سي راديو قبل المباراة: "أنا فخور جدا بفعل هذا".

وأكمل "لم يكن لدي أي فكرة عن الرقم القياسي حتى قبل أسبوعين، وقد أخبرني أحدهم أنني سأحصل على رقم قياسي آخر قادم في حوالي 14 أو 15 مباراة بالدوري".

ميدلسبروه تراجع للمركز الـ 14 برصيد 21 نقطة بعدما خسر مباراته الثانية على التوالي.

بينما ارتقى لوتون للمركز الثالث والعشرين في المركز الثامن من جدول الترتيب.