أسطورة أرسنال: صلاح الأفضل في العالم حاليا.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:34

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

يؤمن إيان رايت أسطورة أرسنال بأن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاسم الأبرز في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح هو هداف المسابقة برصيد 10 أهداف سجلها خلال أول 10 جولات، ويعد أحد المرشحين للفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

عند سؤاله عن أفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، أجاب رايت: "محمد صلاح هو الأفضل".

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وأضاف في تصريحات نشرتها جريدة مترو "أحب دائما ما يفعله جيمي فاردي وهاري كين، لكن لا يمكنك النظر إلى أبعد من صلاح في الوقت الحالي".

بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

وتابع "صلاح هو أفضل لاعب في العالم في الوقت الحالي حسب وجهة نظري".

وأوضح "لقد عاد صلاح إلى مستواه العالي حين انضم إلى ليفربول،عندما كان كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول إيان رايت
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