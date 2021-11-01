تقرير: إيمري المرشح الأبرز لقيادة نيوكاسل

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 15:33

كتب : FilGoal

أوناي إيمري

أصبح أوناي إيمري المدير الفني لفياريال المرشح الأبرز حاليا لتولي قيادة نيوكاسل خلفا لستيف بروس.

وأقال نيوكاسل مدربه ستيف بروس من منصبه قبل عدة أسابيع ولم يعلن حتى الآن عن اسم المدرب الجديد.

وأشارت صحيفة "سبورت 1" الألمانية في تقرير لها إلى أن المدرب الإسباني أصبح المرشح المفضل لملاك نيوكاسل الجدد بقيادة صندوق الاستثمار السعودي.

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وينتهي تعاقد إيمري مع فياريال في صيف عام 2023.

وسبق لإيمري التدريب في الدوري الإنجليزي من قبل بعدما قاد أرسنال وكان إنجازه الأبرز معه هو التأهل لنهائي الدوري الأوروبي قبل الهزيمة على يد تشيلسي.

ويحتل نيوكاسل المركز الـ19 وقبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربع نقاط بفارق ست نقاط عن مراكز البقاء بعد مرور 10 جولات.

نيوكاسل إيمري
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