مهاجم برينتفورد: أحب الانضمام إلى ليفربول الذي أشجعه

كشف إيفان توني مهاجم برينتفورد عن تشجيعه لفريق ليفربول ورغبته في الانضمام لبطل أوروبا 2019.

وقال توني في تصريحات مصورة: "أنا أشجع ليفربول، وإذا طلب ليفربول ضمي من يدري لعلي أوافق".

وعندما سئل عما إذا كان يفضل الانضمام إلى ليفربول كلاعب لا يضمن المشاركة الأساسية أو أن يكون المهاجم الأساسي في برينتفورد، قال توني "أحب أن أذهب إلى ليفربول وأن أجعل نفسي المهاجم الأساسي".

ومن المتوقع أن يجد أي مهاجم ينضم إلى ليفربول صعوبة بالغة في اقتحام التشكيل الأساسي في ظل تألق الرباعي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا.

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توني شارك في كامل دقائق مباريات فريقه هذا الموسم، 10 مباريات في الدوري وواحدة في كأس رابطة المحترفين.

وسجل المهاجم الإنجليزي ذو الأصول الجامايكية 3 أهداف وصنع 3.

ويلعب توني البالغ من العمر 25 عاما في صفوف برينتفورد منذ بداية الموسم الماضي وأحرز 33 هدفا في 54 مباراة لعبها بقميص الفريق.