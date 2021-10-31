سكاي: إقالة سانتو تقترب.. إدارة توتنام تناقش مستقبل المدرب

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 19:44

كتب : أحمد أباظة

نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام

يواجه نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام خطر الإقالة في الوقت الحالي، حيث يتم مناقشة الأمر بين رئيس النادي دانييل ليفي وبين الإدارة.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" بعد خسارة الفريق الأخيرة على يد ضيفه مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد، وهي الخسارة الثانية على التوالي بعد السقوط أمام وست هام بهدف نظيف.

ويحتل توتنام المركز الثامن في الوقت الحالي، حيث فشل في إطلاق أي تسديدة على مرمى مانشستر يونايتد، بقيادة مدربه أولي جونار سولشاير الذي كان مهددا بالإقالة أيضا، قبل أن ينقذه هذا الفوز ولو بصورة مؤقتة.

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ورفض المدرب الحديث عن مستقبله عقب المباراة، حيث قال إنه سيعمل بكل جهده لقلب الأوضاع، بينما تواصلت "سكاي" مع إدارة توتنام للحصول على رد رسمي، ولكنهم رفضوا الحديث عن مستقبل المدرب.

وشهدت المباراة غضبا جماهيريا عارما، وهتافات ضد المالك ليفي، فيما سلط البعض غضبه على هاري كين نجم الفريق، الذي خسر 4 من آخر 6 مباريات له ويحتل المركز الثامن بعد 10 جولات.

يذكر أن نونو سانتو وقع عقدا في يونيو الماضي مع توتنام مدته عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد تجربة ناجحة مع ولفرهامبتون الذي قاده إلى البريميرليج في موسم 2017-2018 ثم قاده إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في موسم 2019-2020.

توتنام سانتو الدوري الإنجليزي
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