سانتو: لسنا على المسار الصحيح.. وعلينا التركيز على الجميع وليس كين فقط

شدد نونو سانتو مدرب توتنام على عدم رضاه عن مستوى فريقه بعد الهزيمة أمام مانشستر يونايتد.

وفاز مانشستر يونايتد على توتنام بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال سانتو في تصريحات لشبكة سكاي سبورت عقب المباراة: "الأداء كان ضعيفا، ليس هناك الكثير من الكلمات، لم نلعب بشكل جيد ويونايتد كان أقوى منا".

واستمر "استقبلنا أهدافا بطريقة سيئة وخسرنا الكرات وسمحنا بهجمات مرتدة لم نتمكن من إيقافها لأنهم كانوا منظمين".

وتابع "التمريرة الأخيرة لم تكن موجودة أبدا وإنهاء الهجمات لم يكن موجودا، الأداء كان سيئا".

وشدد "لكي نتحسن يجب علينا المحاولة ودعم اللاعبين وإيجال الحلول، لا توجد طريقة أخرى علينا أن نعمل بكد أكبر، وعلينا أن نركز على كل اللاعبين وليس على هاري كين فقط ونساعدهم ونجعلهم يعتقدون أنهم أفضل من اليوم".

وتحدث سانتو عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها فريقه قائلا: "لسنا على المسار الصحيح، وهذا جزء من كرة القدم، يعاني المشجعون عندما يكون أداؤك سيئا، لذلك أظهروا أنهم غير سعداء، ولكننا مستمرون في المحاولة".

الفوز رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة الـ 17 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد توتنام عند النقطة الـ 15 في المركز الثامن.