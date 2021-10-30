راشفورد: تجاوز الأوقات الصعبة جزء من عملنا.. يجب أن نؤمن بالمدرب

أبدى ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سعادته بإظهار الفريق لردة فعل بالفوز على توتنام بثلاثية نظيفة، بعد الخسارة أمام ليفربول 5-0 يوم الأحد الماضي.

وقال راشفورد في تصريحاته لـ"سكاي سبورتس" عقب المباراة: "بالتأكيد كان أسبوعا صعبا، كما هو الحال لأي فريق حين لا يفوز".

وأضاف "أظهرنا ردنا بالطريقة الوحيدة التي نعرفها. اللاعبون والجهاز الفني كانوا يريدون الفوز. اللعب في مانشستر يونايتد يعني أن هناك ضغط طوال الوقت، ويجب أن تتعلم الاستمتاع به".

وأوضح "جزء من اللعب لفريق كبير هو الخروج من اللحظات الصعبة. هذا النادي ينهض دائما من جديد".

وتابع راشفورد "أعتقد أن المدرب حضر جيدا لمواجهة الفريق الذي لعبنا ضده. يجب أن نؤمن بما يقوله لنا المدرب، واليوم هذا ساعدنا على الخروج بالنقاط الثلاث".

واختتم "لدينا المزيد، وما دمنا نواصل التحسن وجمع النقاط سنرى إلى أين سنصل في نهاية الموسم".

يذكر أن راشفورد الذي أتى بديلا في الدقيقة 71 على حساب كريستيانو رونالدو، نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 87.