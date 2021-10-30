رونالدو يقود انتفاضة إنقاذ سولشاير.. يونايتد يضرب توتنام بثلاثية

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه توتنام هوتسبر بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

المحاولة الأولى أتت بواسطة هيونج مين سون لصالح اتوتنام بتسديدة اصطدمت بالبرازيلي فريد لاعب وسط يونايتد في الدقيقة السادسة وتحولت إلى ركنية.

وفي الدقيقة 9 حاول الشياطين الحمر بواسطة إدينسون كافاني بعد عرضية من آرون وان بيساكا، إلا أن تسديدته ارتطمت بقدم إريك داير.

كاد سون أن يسجل في الدقيقة 24 من كرة وصلت إليه داخل المنطقة ليسددها فوق العارضة، فيما حاول كافاني الرد سريعا في الدقيقة 25 برأسية بعد عرضية من برونو فيرنانديز ولكن مرت بجوار القائم.

وسجل كريستيان روميرو هدفا لصالح توتنام برأسية من ركنية، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، فيما نجح وان بيساكا في إيقاف تسديدة سون المنفرد في الدقيقة 34 قبل أن يتضح وجوده في وضعية تسلل منذ البداية.

وأخيرا أتى الهدف الأول في الدقيقة 39 بتوقيع كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، وذلك بتسديدة من لمسة واحدة في أسفل الزاوية اليسرى بعد تمريرة حاسمة من برونو.

ومع انطلاق الشوط الثاني سجل رونالدو هدفا ثانيا ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل في الدقيقة 48، أما الهدف الثاني المحتسب فأتى في الدقيقة 64 بتمريرة حاسمة من رونالدو ولمسة رائعة من كافاني أرسلت الكرة فوق الحارس إلى الشباك.

أجرى نونو إسبريتو سانتو مدرب توتنام هوتسبر تبديله الأول في الدقيقة 66 بخروج أوليفر سكيب ونزول تانجي ندومبيلي، فيما أتى التبديل الأول في صفوف مانشستر يونايتد بخروج كريستيانو رونالدو في الدقيقة 71 ونزول ماركوس راشفورد بدلا منه.

ثاني تبديلات السبرز أتى في الدقيقة 73 بخروج جيوفاني لو سيلسو ونزول ديلي ألي، فيما قرر أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد سحب برونو فيرنانديز في الدقيقة 76 ليأتي نيمانيا ماتيتش بدلا منه، قبل أن يختتم تبديلاته بخروج كافاني ونزول جيسي لينجارد في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة 87 سجل البديل راشفورد ثالث أهداف يونايتد بعد تمريرة حاسمة من بديل آخر هو ماتيتش، ليسدل الستار على ثلاثية الإنقاذ.

وأتى هذا الفوز في توقيت مثالي، حيث فشل يونايتد في الفوز بآخر 4 مباريات له في الدوري، بداية من الخسارة أمام أستون فيلا 1-0 ثم التعادل مع إيفرتون 1-1 ثم الخسارة أمام ليستر سيتي 4-2 قبل الهزيمة الكارثية أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد، والتي وضعت مستقبل سولشاير في وضع حرج.

بهذه النتيجة يرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط عن المتصدر تشيلسي، فيما تجمد رصيد توتنام عند 15 نقطة متراجعا إلى المركز الثامن.