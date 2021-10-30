كلوب: التعادل مع برايتون هزيمة

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 18:59

كتب : عبد الرحمن فوزي

يورجن كلوب - ليفربول X مانشستر سيتي

أبدى يورجن كلوب مدرب ليفربول سخطه على تعادل فريقه بنتيجة 2-2 أمام ضيفه برايتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة BBC عقب المباراة: "وكأنها هزيمة، ليس فقط بسبب تقدمنا بهدفين، بل لأننا سجلنا هدفين رائعين لم يحتسبا".

وتابع "الهدف الثالث الملغي الذي سجله ساديو ماني لم يكن ضربة حظ، إذا كنت تريد تعلم الضغط شاهد ذلك الهدف، أعتقد أنه لم يُحتسب بسبب لمسة اليد. هدف محمد صلاح جاء من لعبة رائعة، لكن التسلل ألغاه".

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وأضاف "أفضل لحظاتنا كانت في الشوط الأول، عندما أظهرنا أنه بإمكاننا إيذاء برايتون، أرسلنا تمريرات رائعة في الوسط ولعبنا كرة قدم جيدة حقا، لكننا كنا متقدمين 2-0 فقط".

واستمر "في الشوط الثاني لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لغة الجسد لم تعجبني كلها، كان الأمر واضحا من قبل المباراة".

وأضاف "أفضل طريقة للدفاع أمام برايتون هي امتلاك الكرة بنفسك واللعب في المساحات التي يتركونها، لكننا لم نفعل ذلك وتلك هي المشكلة".

بذلك التعادل ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 22 في المركز الثاني، كما ارتفع رصيد برايتون للنقطة الـ 16 في المركز السادس.

يورجن كلوب ليفربول برايتون الدوري الإنجليزي الممتاز
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