كاف يكشف عن مناقصة لشراء أدوات بث بطولات إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الجمعة الدعوة لبدء مناقصة لشراء أدوات بث بطولات إفريقيا

وقال كاف في بيانه: "في حين أن الغالبية من حلول البث للمضيف المحلي موجودة بالفعل كجزء من اتفاقية واسعة بين كاف ولجنة التنظيم المحلية فإن كاف يبحث عن شركاء لإكمال الخدمات عبر مجموعة من المجالات بما في ذلك إنتاج البث للمضيف ، وتوزيع الأقمار الصناعية ، والرسومات و خدمات تنسيق البث. يجوز للأطراف المهتمة تقديم عطاءات على جميع الخدمات المدرجة ، أو لمجرد مجالات خبرة خدمات محددة".

وأشار إلى أنه " ستسمح عملية المناقصة لكاف باختيار الشركات الأفضل لتحقيق أهداف كاف المتمثلة في توفير تغطية عالمية المستوى للبطولة وتقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للجماهير في إفريقيا والعالم".

والبيانات التي ستشملها عملية الشراء هي كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستقام في الكاميرون من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

هذا بالإضافة لموسم 2021-2022 وموسم 2022-2023 من دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية والتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023.

وأشار كاف في بيانه إلى أنه يجب أن تسلم الشركات الراغبة في المشاركة بالمناقصة عرضها، بموعد أقصاه 15 نوفمبر 2021.

والبطولات التي ستشملها عملية البيع ككل هي كالتالي:

توتال إنرجيز CAF كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021 (البطولة النهائية)

توتال انرجيز بطولة الأمم الأفريقية للمحليين 2022 (البطولة النهائية)

توتال انرجيز كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022 (البطولة النهائية)

توتال انرجيز كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية 2022 (البطولة النهائية)

توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2023

توتال إنرجيز كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة 2023

توتال إنرجيز CAF دوري أبطال أفريقيا 2021-22

توتال إنرجيز دوري أبطال أفريقيا 2022-23

توتال إنرجيز كأس الكونفيدرالية 2021-22

توتال إنرجيز كأس الكونفيدرالية 2022-23

توتال إنرجيز CAF كأس السوبر 2022

توتال إنرجيز كأس السوبر 2023

توتال إنرجيز CAF دوري أبطال السيدات 2022 (البطولة النهائية)