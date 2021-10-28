أخبار سارة في مانشستر يونايتد.. عودة فاران إلى التدريبات

عاد الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد إلى التدريبات ليمنح فريقه دفعة منتظرة قبل مواجهة توتنام هوتسبر يوم السبت في الأسبوع العاشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب فاران عن المباراتين السابقتين في البريميرليج ضد ليستر سيتي وليفربول وبينهما مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، بسبب إصابة تعرض لها خلال تواجده مع منتخب فرنسا في التوقف الدولي.

وحدثت الإصابة تحديدا في مواجهة إسبانيا بالمباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال محاولته لاعتراض تمريرة عرضية من جافي لاعب وسط برشلونة.

ووجهت هذه الإصابة ضربة موجعة لدفاعات الشياطين الحمر، الذين أنفقوا 40 مليون جنيه استرليني لاستقدامه من ريال مدريد الإسباني في سوق الصيف.

وتلقى الفريق 11 هدفا في 3 مباريات خلال غياب فاران بعد العودة من التوقف الدولي، حيث خسر أمام ليستر سيتي 4-2 ثم فاز على أتالانتا 3-2 قبل أن يتلقى الهزيمة الأسوأ أمام ليفربول بخمسة أهداف دون رد في أولد ترافورد.

وشارك فاران في التدريبات بصورة كاملة، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن مدى جاهزيته لمواجهة توتنام، وإن كان هذا الظهور يرفع حظوظه للعودة.