هجوم كبير من لاعب يونايتد السابق على سولشاير وجهازه: هم مجرد هراء

شن بول إنس لاعب مانشستر يونايتد السابق هجوما لاذعا على أولي جونار سولشاير المدير الفني الحالي للفريق وجهازه المعاون بسبب تردي النتائج.

وتحدث بول إنس لقناة "ذا يونايتد ستاند" عبر موقع يوتيوب قائلا: "لا يمكنك أن تحظى بمدرب هبط بكارديف ثم ذهب إلى مولدي النرويجي وتتوقع أن يأتي لفريق عالمي وينتج فريقا يصبح قادرا على منافسة أفضل الفرق في العالم خاصة مع الجهاز المعاون الذي يمتلكه حاليا".

وواصل "أنت لديك أحد المدربين القادمين من فريق تحت 23 سنة ثم مايكل كاريك الذي لا يملك أي خبرات تدريبية ثم مايك فيلان الذي لا أعرف ما هو عمله، هذا هو جهاز سولشاير المعاون".

وأكمل "هذا هو الجهاز التدريبي لمانشستر يونايد ومع وجود لاعبين من طراز عالمي في الفريق ونظل نتحدث عن أن الفريق لا يملك تكتيك معين ولا يحصل على أفضل أداء من لاعبيه".

وأردف "انظروا لجهازه المعاون، هذا هو الجهاز الذي يمتلكه سولشاير، هو يقول إنه جهاز رائع ولكنهم مجموعة هراء، لأنهم يستقبلون الأهداف من أجل المتعة فقط".

وانتقد بول إنس طريقة تدريب سولشاير وقال: "هل يتدرب الفريق على الدفاع؟ هل يعرفون أين يجب أن يتواجد كل اللاعبين حينما تكون الكرة في مكان معين؟".

وواصل "أود أن أذهب لمقر التدريبات وأشاهد أسبوعا من المران لأعرف هل يلعبون تقسيمة من خمس لاعبين أو كرة طائرة أو أي هراء يفعلونه، لا أعرف ما يفعلونه ولكنني أحب الذهاب ورؤية ما يحدث".

وأتم بول إنس حديثه قائلا: "أود أن يدعوني أولي للمران لأسبوع ويقول لي بول هذا هو العمل الذي نقوم به لأنني لا أرى أي شيء يحدث في المباريات".