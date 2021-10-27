بعد زلزال ليفربول.. رونالدو يحشد غرفة ملابس مانشستر للاتحاد

يحاول البرتغالي كريستيانو رونالو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي حشد غرفة خلع الملابس وإبقاء الجميع متحدين.

حسب مانشستر إيفينينج نيوز، فإن رونالدو يريد إبقاء بغرفة تبديل الملابس متحدة معا وشجع زملائه في الفريق على دعم المدرب المحاصر أولي جونار سولشاير.

سولشاير أصبح تحت تهديد الإقالة بعد الخسارة من ليفربول بخمسة أهداف دون رد وأنه سيتم حسابه على كل مباراة. (طالع التفاصيل)

نصح رونالدو لاعبي يونايتد بالاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم بغض النظر عن رأيهم في تكتيكات سولشاير حتى يحدث التغيير.

سولشاير فقد بالفعل ثقة عدد كبير من فريقه حتى قبل هزيمة ليفربول، حسب مارك أوجدن صحفي ESPN.

التسلسل الهرمي في يونايتد على دراية بأن كونتي مستعد للعودة إلى التدريب من أولد ترافورد ,دعمه في غرفة الملابس يقتصر إلى حد كبير على لاعبي يونايتد الإنجليز وعدد صغير من اللاعبين من الخارج.

مانشستر يونايتد سيخرج لمواجهة توتنام في الدوري قبل مواجهة في دوري الأبطال أمام أتلانتا ثم ديربي مانشستر الذي سيكون الأخير قبل التوقف الدولي.